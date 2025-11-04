Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου το 2005 στη Λεμεσό.

Είκοσι χρόνια μετά τη δολοφονία του ασκήθηκαν οι πρώτες ποινικές διώξεις, ιδιωτικές από την οικογένεια, αφού η Νομική Υπηρεσία είχε αποφασίσει ότι δεν θα προχωρούσε η ίδια λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, καταχωρήθηκε πριν από λίγη ώρα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, από τους δικηγόρους της οικογένειας του Θανάση, Νίκο Κληρίδη και Σάββα Μάτσα, κατηγορητήριο για πέντε πρόσωπα. Κατά τις πληροφορίες μας από το Δικαστήριο, η καταχώρηση έγινε σε επαρχιακό δικαστή και δεν έχει ληφθεί ακόμα αριθμός καταχώρησης, αφού πρώτα θα εξεταστεί το κατηγορητήριο και θ’ αποφασιστεί αν θα γίνει αποδεκτό.

Όπως μας εξηγήθηκε, επειδή πρόκειται για ιδιωτική ποινική δίωξη, θα πρέπει να ληφθεί άδεια από το Δικαστήριο και αν γίνει αποδεκτό το κατηγορητήριο τότε θα λάβει αριθμό καταχώρησης. Επίσης, επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες θα εξεταστούν από δυο δικαστές πριν ληφθεί απόφαση. Όπως μας αναφέρθηκε από το Δικαστήριο, εντός των επόμενων μιας ή δύο ημερών θα έχει αποφασιστεί αν το κατηγορητήριο θα γίνει αποδεκτό ή θα απορριφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας στο κατηγορητήριο υπάρχουν πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός. Οι άλλοι τέσσερις ήταν πρώην στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού που χειρίστηκαν ή είχαν την ευθύνη λήψης αποφάσεων για τον χειρισμό της υπόθεσης. Επειδή δεν έχει καταχωρηθεί και επίσημα η υπόθεση, στο παρόν στάδιο δεν θα αναφερθούν τα ονόματα τους.