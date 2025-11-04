Μικροαναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην παλιά Λευκωσία, όταν πολίτες διαπίστωσαν ότι υπήρχαν αναρτημένες τουρκικές σημαίες στην πλατεία Λέλλου Δημητριάδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι σημαίες τοποθετήθηκαν στον συγκεκριμένο δρόμο στο πλαίσιο γυρισμάτων σειράς, ωστόσο γρήγορα κατέβηκαν μετά από παράπονα περαστικών.

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα μας ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος ο Δήμος έδωσε άδεια για το γύρισμα, χωρίς όμως να εγκρίνει την ανάρτηση τουρκικών σημαιών στο σημείο. Όταν έγινε αντιληπτή η τοποθέτηση τους, ακολούθησε παρέμβαση και ζητήθηκε να κατέβουν, όπερ και έγινε, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Προύντζο.

Πρόκειται για σειρά ελληνοκυπριακής παραγωγής και το γύρισμα έγινε για σκοπούς αναπαράστασης του σκηνικού στην πλατεία Σεραγίου τη δεκαετία του 1960, η οποία σήμερα είναι κατεχόμενη. Η πλατεία Λέλλου Δημητριάδη επιλέχθηκε λόγω της φυσιογνωμικά μεγάλης ομοιότητας της με την πλατεία Σεραγίου.

