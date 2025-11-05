Αλλαγές στον τρόπο αστυνόμευσης των οδοφραγμάτων αλλά και των αεροδρομίων μελετά ο Αρχηγός Αστυνομίας, ώστε να γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι. Μιλώντας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Θεμιστός Αρναούτης ανέφερε ότι πρόσφατα προσλήφθηκαν 23 ωρομίσθιοι που θα επανδρώσουν τα οδοφράγματα ώστε να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι για όσους μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα. Όσον αφορά στην ασφάλεια των αεροδρομίων, είπε ότι αυτή τη στιγμή απασχολούνται 70 άτομα για την ασφάλεια των δύο αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και υπάρχει εισήγηση όπως η ασφάλεια τους να τεθεί κάτω από το υπουργείο Άμυνας. Με τον τρόπο αυτό θα απαλλαγεί προσωπικό από την Αστυνομία και από την άλλη η ασφάλεια των αερολιμένων να τεθεί κάτω από ένα Υπουργείο αντί δύο που είναι σήμερα.

Ο Θεμιστός Αρναούτης δεν έκρυψε το πρόβλημα που υπάρχει με τον τρόπο ανταπόκρισης της Αστυνομίας σε περιπτώσεις κλήσεων από πολίτες. «Έχουμε πρόβλημα, με τη σωστή ανταπόκριση, γι’ αυτό και ζητήσαμε την πρόσληψη συμβούλου για τεχνολογική αναβάθμιση. Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε θετικά όμως μας υπέδειξε ότι θα πρέπει ν’ αγοραστούν υπηρεσίες», είπε. Ο κ. Αρναούτης πρόσθεσε ότι «οι εγκληματίες εξοπλίζονται, δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, δεν έχουν οικονομικούς περιορισμούς γι’ αυτό και ζητήσαμε από τον υπουργό Οικονομικών την έγκριση για πρόσληψη ειδικών σε θέματα τεχνολογίας». Απαντώντας σε ερώτηση για το πρόβλημα της διαφθοράς στην Αστυνομία, ο Αρχηγός του Σώματος ανέφερε ότι «για εμάς είναι σημαντικό να γίνεται πρόληψη, δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικούς με πλούτο, πρέπει να δουλέψουμε στην πρόληψη».

Όσον αφορά στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ο Αρχηγός Αστυνομίας είπε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, έγιναν οκτώ συλλήψεις, αναμένονται και άλλες και συνεχίζουμε. Αναφορικά με το λάθος που έγινε και κρατούμενος βρέθηκε σε κλούβα μαζί με υπόδικους, αλλά και τον εντοπισμό κινητού στην κατοχή υπόπτου για τον φόνο Δημοσθένους, ο Αρχηγός ανέφερε ότι διατάχθηκαν διοικητικές έρευνες και όλα διερευνώνται. Για τα επεισόδια έξω από Προεδρικό είπε ότι αυτά διερευνάται από Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ σημείωσε πως γίνονται μελέτες για συμπτύξεις αστυνομικών σταθμών, για καλύτερη κάλυψη της υπαίθρου.

Χαρτσιώτης για Φυλακές, συστήματα ασφαλείας, βία στα γήπεδα

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης ο πολιτικός προϊστάμενος του Μάριος Χαρτσιώτης αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναδιοργάνωση της Αστυνομίας όπου εντός του 2026 θα αναβαθμιστεί το τηλεφωνικό κέντρο της με κόστος €1 εκατ. Παράλληλα, τόνισε ότι ενισχύεται η συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, ενώ για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος είπε ότι γίνονται πολλά, αυξήθηκαν οι περιπολίες ένστολων και εντάθηκαν οι επιχειρήσεις. Πρόσφατα, είπε αποφασίστηκε η παρουσία ΜΜΑΔ στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ συστάθηκε ο Κλάδος Διερεύνησης Περιουσιακών Στοιχείων και δεσμεύτηκαν χρήματα και ακίνητα στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων αθέμιτου πλουτισμού.

Όσον αφορά στις Φυλακές, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η ανέγερση νέας πτέρυγας που θα επιλύσει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, ενώ έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποδίκων. Όπως είπε, θα είναι ένα από τα εναλλακτικά μέτρα εγγύησης εμφάνισης ενώπιον Δικαστηρίου του υποδίκου και θα επαφίεται στην ευχέρεια του Δικαστηρίου ν’ αποφασίζει. Για το καίριο ζήτημα της εγκατάστασης συστήματος απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων, είπε ότι από προχθές δόθηκαν στοιχεία για τον χρόνο λειτουργίας του. Ανέφερε, τέλος, ότι το 2026 θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα καμερών σε όλους τους χώρους των Φυλακών.

Ένα άλλο ζήτημα που εκκρεμεί και για το οποίο δέχεται κριτική αφορά στις Φυλακές Ανηλίκων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Φυλακές θα πρέπει να λειτουργήσουν αρχές του 2026, ωστόσο, αυτό δεν είναι εφικτό γιατί, όπως εξήγησε ο κ. Χαρτσιώτης, το θέμα αυτό είναι συνδεδεμένο με το Προαναχωρησιακό Κέντρο «Λίμνες» στη Μεννόγεια. «Γι’ αυτό και ζητούμε αλλαγή του νόμου ώστε να δοθεί νέα παράταση στη λειτουργία του χώρου κράτησης παιδιών για την 1/1/2027», ανέφερε.

Για το θέμα της βίας στα γήπεδα ο υπουργός είπε ότι «είμαστε σε ένα τρίτο γύρο διαβουλεύσεων σε σχέση με τα δύο νομοσχέδια που ετοιμάστηκαν και θα σταλούν εκ νέου στη Βουλή». Είπε, επίσης, ότι:

>> Για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν είμαστε σε προχωρημένο στάδιο και η τεχνική δομή και προδιαγραφές είναι προς το τέλος.

>> Για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαιτησία το χαρακτήρισε δύσκολο γιατί είναι όλοι εμπλεκόμενοι. Αυτό βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

>> Έρχεται εντός του 2026 προηγμένο σύστημα τηλεφωνικών κλήσεων που θα είναι συνδεδεμένο με την πανευρωπαϊκή γραμμή 112.

>> Για τη Σχολή Επιμόρφωσης Οδηγών ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός αφού μόνο ένας υπέβαλε προσφορά και διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού. Έγινε διαβούλευση και εντός ενάμιση μήνα να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ώστε εντός του πρώτου 6μηνου του 2026 να λειτουργήσει η σχολή.

Σημειώνεται ότι επειδή ο υπουργός Δικαιοσύνης αναχώρησε από την Επιτροπή πριν υποβάλουν ερωτήσεις όλοι οι βουλευτές γι’ αυτό και αποφασίστηκε όπως ξανασυνέλθει στην παρουσία του κ. Χαρτσιώτη.

Αντιπαράθεση με φόντο την «ανεπάρκεια»

Κριτική ασκήθηκε στον υπουργό προσωπικά από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού και Αντρέα Πασιουρτίδη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση.

Σε τοποθέτησή του, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι έχουμε δολοφονίες υπό το φως της ημέρας σε κατοικημένες περιοχές, παραβιάζονται κατοχυρωμένα δικαιώματα έκφρασης, πυρκαγιές ενώ είμαστε πανέτοιμοι και μετά ακολούθησαν αυτά που ζήσαμε. «Έχετε προκαλέσει τη μεγαλύτερη θεσμική κρίση όλων των εποχών έπρεπε να γίνονταν άλλοι χειρισμοί και η Βουλή καλείται να κάνει διαιτησία. Υπάρχει έντονη ανασφάλεια στο κοινό σήμερα παρά τα μέτρα που λαμβάνονται», ανέφερε.

Από πλευράς του ο κ. Πασιουρτίδης κατηγόρησε τον υπουργό ότι «προσπαθείτε από το 2021 για να δημιουργήσετε Φυλακές Ανηλίκων, εγώ θα ντρεπόμουν να φέρω νομοσχέδιο για νέα παράταση, σας συγχαίρω που το φέρετε. Για Φυλακές ακόμα δεν εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα και το έσπασαν, είναι διευθυντήριο εγκλημάτων, ενώ ο νόμος για παρακολουθήσεις ψηφίστηκε και στη συνέχεια δεν εφαρμόστηκε».

Παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός ανέφερε ότι «αντιπαρέρχομαι τις δύο προεκλογικές δηλώσεις των δύο βουλευτών του ΑΚΕΛ. Για χώρο κράτησης ανηλίκων αυτός θα είναι το νυν προαναχωρησιακό κέντρο στην Μεννόγεια. Η αναδιαμόρφωση του χώρου θ’ αρχίσει μετά που θα είναι έτοιμες οι “Λίμνες” που θα ολοκληρωθεί πρώτο εξάμηνο του ’26. Για νομοθεσίες για παρακολούθηση τηλεφώνων και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα είναι στη Νομική Υπηρεσία. Για απενεργοποίηση τηλεφώνων, προχώρησε και έχουμε εγκαταστήσει ένα πολύ σύγχρονο σύστημα εντός του κτηρίου των Φυλακών. Δεν έχει επ’ ουδενί ζημιά το σύστημα, καταστράφηκε ένας αισθητήρας 10 ευρώ και έχει αντικατασταθεί.

– Πασιουρτίδης: Κάμνουν σας ό,τι θέλουν στις Φυλακές και μας λέτε ότι είναι ένας αισθητήρας 10 ευρώ. Όταν γίνουν 100 ευρώ να μας το πείτε.

– Χαρτσιώτης: Κ. Πασιουρτίδη δεν θα μπορέσετε να βαδίσετε στην πραγματικότητα με την υπερβολή που σας διακατέχει. Πολλά θέματα που έχετε θίξει είναι στο όριο της υπερβολής.

– Δαμιανού: Να μιλήσουμε ότι εσείς μας θίξατε επανειλημμένα. Εγώ μίλησα για ανεπάρκεια σας κ. υπουργέ.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Χαρτσιώτη ο οποίος ανέφερε ότι «την ανεπάρκεια να την αναζητήσετε στο κόμμα και τους εκπροσώπους σας κ. Δαμιανού. Η ανεπάρκεια είναι στο κόμμα και τους εκπροσώπους σας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε και στην τοποθέτηση του κ. Δαμιανού, όσον αφορά στο θέμα της θεσμικής κρίσης, λόγω της μεταρρύθμισης στη Νομική Υπηρεσία. Όπως επεσήμανε «ουδεμία κρίση έχει επέλθει. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι αμετάθετος. Δεν είναι μόνο προεκλογική δέσμευση, είναι συστάσεις των διεθνών επιτροπών».