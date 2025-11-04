Νέες συλλήψεις για την υπόθεση του φόνου του Σταύρου Δημοσθένους προανήγγειλε από τη Βουλή ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έγιναν οκτώ συλλήψεις, αναμένονται κι άλλες και συνεχίζουμε.

Έχουμε πρόβλημα, είπε, με την τεχνολογική αναβάθμιση και γι’ αυτό ζητήσαμε σύμβουλο γι’ αυτά τα θέματα.

Έκανε λόγο για εγκληματίες που εξοπλίζονται, που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, ούτε έχουν οικονομικούς περιορισμούς, γι’ αυτό και ζητήθηκε από τον υπουργό Οικονομικών η έγκριση για πρόσληψη ειδικών σε θέματα τεχνολογίας. Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε θετικά και μας παρέπεμψε ν’ αγοραστούν υπηρεσίες.

Όσον αφορά στον πολίτη που τον έβαλαν κατά λάθος σε κλούβα αλλά και το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή υπόδικου για τον φόνο Δημοσθένους, ο κ. Αρναούτης είπε ότι διατάχθηκαν διοικητικές έρευνες και τα δύο περιστατικά διερευνώνται. Ο Αρχηγός Αστυνομίας αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των ναρκωτικών ζητώντας τη βοήθεια της Βουλής για το θέμα. Η ΥΚΑΝ κάνει φοβερή δουλειά, «αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο», τόνισε.