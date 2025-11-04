Κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκε στην κατοχή υπόπτου που τελεί υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές έλαβαν πληροφορία για το συγκεκριμένο περιστατικό και έκαναν έρευνα στο κελί του κρατούμενου, όπου και εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το πώς έφτασε στα χέρια του υπόπτου το κινητό τηλέφωνο, ενώ έχει διεξαχθεί και διοικητική έρευνα για τις ενέργειες των μελών της δύναμης.

Ο συγκεκριμένος ύποπτος, ανακρινόμενος, ισχυρίστηκε ότι το κινητό του το έδωσε άλλος υπόδικος ο οποίος θα μεταφερόταν από τα κρατητήρια στις Κεντρικές Φυλακές.