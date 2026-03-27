Σε κλίμα συγκίνησης τελείται τη Δευτέρα 30 Μαρτίου η κηδεία του ζωγράφου και συγγραφέα Ανδρέα Καραγιάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στον κυπριακό πολιτισμό.

Ο Καραγιάν έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Καθολική εκκλησία Τιμίου Σταυρού, παρά την Πύλη Πάφου στη Λευκωσία, στις 12:00 μ.μ., ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11:30 π.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Καθολικό Κοιμητήριο στη Λάρνακα. Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του καλούνται να παρευρεθούν, ενώ αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και την ACCEPT ΛΟΑΤΙ Κύπρου.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, κάνοντας λόγο για «έναν δημιουργό που άφησε το δικό του, απολύτως προσωπικό αποτύπωμα» και για «μια από τις πιο τολμηρές και ευαίσθητες φωνές της εποχής του». Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, ενώ σημειώνεται και η στήριξη που λάμβανε από την Πολιτεία μέσω του τιμητικού επιδόματος προς δημιουργούς.

Πληθώρα συλλυπητήριων ανακοινώσεων από πολιτικά κόμματα, φορείς και προσωπικότητες αναδεικνύουν το εύρος της παρουσίας και της επιρροής του. Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για έναν δημιουργό που «έδωσε μάχες απέναντι στον συντηρητισμό για την ελευθερία της έκφρασης», ενώ άλλες παρεμβάσεις υπογραμμίζουν το «ουσιαστικό αποτύπωμα» που άφησε στον πολιτισμό της Κύπρου και την αξία της παρακαταθήκης του.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν αναφέρθηκε σε έναν «πρωτοπόρο ζωγράφο και σημαντικό συγγραφέα», τονίζοντας ότι το έργο του «θα συνεχίσει να φωτίζει τον δρόμο της δημιουργίας», ενώ το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για την απώλεια. Από πλευράς της, η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη σημείωσε τη σημαντική παρουσία του έργου του και σε δημόσιες συλλογές, κάνοντας λόγο για έναν από τους σημαντικότερους Κύπριους δημιουργούς.

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου αναφέρθηκε στη διττή του παρουσία στα γράμματα και τις τέχνες, καθώς και στην αναγνώριση του έργου του με κρατικά βραβεία, κάνοντας λόγο για μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης – Φυτώριο επισημαίνει ότι ο Αντρέας Καραγιάν υπήρξε «μια πολυσχιδής και σημαντική δημιουργική παρουσία», η οποία μέσα από τη ζωγραφική και τη γραφή προσέγγισε με συνέπεια ζητήματα ταυτότητας, σώματος, επιθυμίας και μνήμης. Όπως τονίζεται, «η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διεύρυνση του διαλόγου γύρω από τη διαφορετικότητα και την ορατότητα», ενώ το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει.

Ο Ανδρέας Καραγιάν υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της σύγχρονης κυπριακής τέχνης και γραμματείας, με έργο που κινήθηκε με συνέπεια γύρω από τον άνθρωπο και την εσωτερικότητα, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή βαθιά προσωπική και ταυτόχρονα δημόσια.