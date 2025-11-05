Σημαντικά πειστήρια, όπως υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, γενετικό υλικό, καθώς και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, έχουν οδηγήσει τις έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους σε κρίσιμη καμπή. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν πλέον στα χέρια τους στοιχεία και μαρτυρίες που φωτίζουν την υπόθεση, ενώ οι δύο Γεωργιανοί ύποπτοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη θεωρούνται «κλειδιά» για την εξιχνίασή της.

Οι ανακριτές του προχώρησαν στην επανασύλληψη του 31χρονου Γεωργιανού υπόπτου, ο οποίος είχε συλληφθεί ως συνεργός μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, καθώς φέρεται να φυγάδευσε τον 28χρονο ομοεθνή του (Α.Ζ.). Η χθεσινή σύλληψή του αφορά τα υπό διερεύνηση αδικήματα του φόνου εκ προμελέτης, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος κ.ά. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η εμπλοκή του 31χρονου φαίνεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες που τον συνδέουν με συγκεκριμένο κλοπιμαίο όχημα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ύποπτος θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μαζί με εκείνη των δύο υπόπτων ηλικίας 59 και 30 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην αγορά του οχήματος, καθώς σήμερα λήγει το δεύτερο οκταήμερο της προφυλάκισής τους και οι ανακριτές θα αιτηθούν ανανέωση. Στις 10:30 σήμερα αναμένεται επίσης η απόφαση του Δικαστηρίου για το εάν θα παραμείνουν υπό κράτηση ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και ο 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν μπιτόνια εύφλεκτης ύλης και το DNA του.

Ενστάσεις για την κράτηση των υπόπτων

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης Αλέξανδρος Αλεξάνδρου και Νίκος Κορομίας εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις για την περαιτέρω κράτηση των πελατών τους, κάνοντας λόγο για μη εμπλοκή τους, αλλά και για τιμωρητικό χαρακτήρα της παρατεταμένης κράτησης. Ιδιαίτερα για τον 44χρονο, ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι συνεργάζεται από την πρώτη στιγμή πλήρως με τις Αρχές.

Ο εξεταστής της υπόθεσης, υπαστυνόμος Ηλίας Κρέουζος, ανέφερε ότι ορισμένοι από τους ισχυρισμούς του 51χρονου καταρρίπτονται από τα δεδομένα της έρευνας. Συγκεκριμένα, ενώ ο ύποπτος υποστήριξε ότι επισκεπτόταν καθημερινά στη Λεμεσό τον γιατρό του, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Επιπλέον, οι ισχυρισμοί του για τις μετακινήσεις του πριν και την ημέρα της δολοφονίας δεν συνάδουν με τα ευρήματα. Τόνισε δε ότι το Mitsubishi Colt, το οποίο φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες, συνδέεται με τα ίδια πρόσωπα που εντοπίστηκαν να οδηγούν το βαν των εκτελεστών.

Με χειροπέδες στην αίθουσα λόγω ενδεχόμενης απόδρασης – Νέες καταθέσεις

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Πανίκος Αβρααμίδης, ζήτησε όπως ο 44χρονος παραμείνει με χειροπέδες, επικαλούμενος πληροφορίες ότι εξέφρασε πρόθεση να αποδράσει. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, με τον δικηγόρο του να απορρίπτει τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι ο πελάτης του κρατείται εδώ και 16 ημέρες σε κελί «ένα επί ένα» χωρίς επαφή με άλλους κρατούμενους.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 124 καταθέσεις και έχουν παραληφθεί δεκάδες τεκμήρια, τα οποία εξετάζονται στα κρατικά εργαστήρια. Οι ανακριτές αξιολογούν μεγάλο όγκο υλικού από κάμερες ασφαλείας, ενώ αναμένονται ακόμη 69 καταθέσεις από άτομα του στενού περιβάλλοντος των υπόπτων και του θύματος. Παράλληλα, έχουν διενεργηθεί 22 έρευνες σε κατοικίες και άλλα σημεία, ενώ έχουν προγραμματιστεί ακόμη δύο στοχευμένες έρευνες για εντοπισμό κρίσιμων τεκμηρίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και των ιδιωτικών επικοινωνιών των υπόπτων. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι από τις πρώτες αναλύσεις φαίνεται να προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για επαφές που είχαν κάποιοι εξ αυτών πριν και μετά το έγκλημα.

Διοικητική έρευνα για κινητό σε κελί υπόπτου

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα από ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας σχετικά με τον εντοπισμό κινητού τηλεφώνου στην κατοχή υπόπτου που κρατείται για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Οι Αρχές εντόπισαν το κινητό έπειτα από σχετική πληροφορία. Ο ύποπτος υποστήριξε ότι το τηλέφωνο του το έδωσε άλλος υπόδικος που επρόκειτο να μεταφερθεί στις Κεντρικές Φυλακές. Το κινητό έχει σταλεί για δικανική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν κλήσεις, προς ποια πρόσωπα και αν περιέχει στοιχεία σχετιζόμενα με την υπόθεση.