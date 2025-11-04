Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, καθώς οι Αρχές προχώρησαν εκ νέου στη σύλληψη του 31χρονου Γεωργιανού, ο οποίος είχε αρχικά συλληφθεί ως συνεργός μετά τη διάπραξη του φόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό και τις εξετάσεις που έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές, φαίνεται να προέκυψε μαρτυρία που εμπλέκει άμεσα τον 31χρονο στη δολοφονία. Οι Αρχές αξιολογούν τα νέα δεδομένα, τα οποία κρίθηκαν επαρκή για την επανασύλληψή του και την προώθηση περαιτέρω ανακριτικών διαδικασιών.

Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του για τα αδικήματα τού φόνου εκ προμελέτης και της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος κτλ.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται νέες ανακριτικές ενέργειες που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στα κίνητρα αλλά και στους εκτελεστές.

Υπό κράτηση βρίσκονται επίσης:

O 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, • δύο άνδρες, 59 και 30 ετών, που φέρονται να συμμετείχαν στην αγορά της,

O 30χρονος κατάδικος που φέρεται να έδωσε τις οδηγίες μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές.

Ο 51χρονος ύποπτος που εντοπίστηκε το DNA σε πώμα μπιτονιού με εύφλεκτη ύλη

ο 31χρονος παιδικός φίλος του 28χρονου Γεωργιανού, ο οποίος επανασυνελήφθει απόψε.

Από την Ελλάδα αναμένεται η παράδοση των δύο 28χρονων Γεωργιανών ξαδέλφων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση.