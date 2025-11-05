Την πρόταση νόμου για τη δημιουργία Μητρώου Εισφορών και Δωρεών, την οποία κατέθεσε στις 23 Οκτωβρίου, επαναφέρει στην επιφάνεια η βουλεύτρια του Volt, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από τα ευρήματα της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σύμφωνα με την κ. Ατταλίδου, το Μητρώο θα διασφαλίζει ότι καμία εισφορά ή δωρεά προς το κράτος και τον δημόσιο τομέα δε θα γίνεται χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία. «Η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα επακόλουθα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν με σαφήνεια τα σοβαρά κενά διαφάνειας και ελέγχου στις εισφορές και δωρεές προς κρατικούς και ημικρατικούς φορείς, όπως στην περίπτωση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης», τονίζει.

Το Μητρώο, το οποίο θα τηρείται από την Ελεγκτική Υπηρεσία και θα είναι προσβάσιμο στο κοινό, «αποσκοπεί στην πλήρη καταγραφή, δημοσιοποίηση και εποπτεία όλων των εισφορών και δωρεών, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Συγκεκριμένα, στο Μητρώο Δωρεών και Εισφορών θα καταχωρούνται:

(α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του και στην περίπτωση νομικού προσώπου η επωνυμία και ο αριθμός εγγραφής του ·

(β) το ύψος της δωρεάς ή εισφοράς, και σε περίπτωση μη χρηματικής παροχής, η υπηρεσία που παρέχεται, η εκτιμώμενη αξία της δωρεάς ή εισφοράς,

(γ) ο σκοπός για τον οποίον παραχωρείται η εισφορά ή η δωρεά

(δ) η ημερομηνία παραχώρησης της εισφοράς ή δωρεάς.

Από την υποχρέωση καταχώρησης εξαιρούνται μόνο μικρές εισφορές προς σχολεία, κοινότητες ή φιλανθρωπικούς σκοπούς που δεν υπερβαίνουν καθορισμένο όριο, καθώς και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στις οποίες προβλέπεται εκ των υστέρων καταχώριση.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της πρότασης, σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση της παροχής δωρεών ή εισφορών, έτσι ώστε κρατικές αρχές ή ιδιωτικοί οργανισμοί που λαμβάνουν δωρεές ή εισφορές, να τηρούν μητρώο με τα στοιχεία του παρόχου της δωρεάς ή εισφοράς, το ύψος της και το σκοπό της και να δημοσιεύουν τα εν λόγω στοιχεία, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, ενώ σε περίπτωση δωρεάς ή εισφοράς αξίας άνω των €50.000 υποχρεούνται επιπρόσθετα να δημοσιεύουν τα εν λόγω στοιχεία και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου νόμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Υπουργό Οικονομικών που ορίζεται ως η αρμόδια αρχή. Στόχος της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η καθίδρυση πλαισίου θεμελίωσης και εμπέδωσης της διαφάνειας αναφορικά με την παραχώρηση δωρεών και/ή εισφορών, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την εκκόλαψη πράξεων διαφθοράς.

Προϋποθέσεις για δωρεά ή εισφορά άνω των €5.000:

(1) Χορηγός ο οποίος προβαίνει σε δωρεά και/ή εισφορά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) οφείλει κατά το χρόνο που προβαίνει στην εν λόγω δωρεά ή εισφορά να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχει φορολογικό φάκελο και να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις για τις οποίες δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε ενστάσεις.

Nα μην είναι αποκλεισμένος για οποιονδήποτε λόγο από τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δυνάμει των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Nα διατηρεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·

Nα μην λειτουργεί ή συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί:

(i)καζίνο ή καζίνο θέρετρο ή εγκατάσταση δορυφορικού καζίνου δυνάμει των διατάξεων του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου· και

(ii)πρακτορείο στοιχημάτων ή που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει αδειοδοτηθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Στοιχημάτων Νόμου:

Νοείται ότι ο χορηγός προσκομίζει στην υπόχρεα οντότητα οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί προς επιβεβαίωση της συνδρομής οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α) έως (δ) προϋπόθεσης.

(2) Σε περίπτωση που η δωρεά ή εισφορά αφορά

την παραχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας, συνοδεύεται από σχετική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου που συντάσσεται από αδειοδοτημένο από το ΕΤΕΚ εκτιμητή ακινήτων και μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου και

την εκτέλεση έργου, συνοδεύεται από σχετική γραπτή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η οποία περιλαμβάνει όρους που δεσμεύουν τα μέρη σχετικά με την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που προβλέπονται στους οικείους νόμους για σκοπούς εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

(3) Κάθε υπόχρεα οντότητα εκδίδει για κάθε δωρεά και εισφορά που λαμβάνει σχετική απόδειξη στην οποία αναγράφεται το χρηματικό ποσό ή η υπηρεσία που έλαβε και σε περίπτωση μη χρηματικής δωρεάς ή εισφοράς, η αξία αυτής υπολογιζόμενη βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε η εν λόγω δωρεά ή εισφορά:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η δωρεά συνίσταται στην παραχώρηση ή μεταβίβαση ακινήτου, στην απόδειξη αναγράφεται η αξία αυτού στη βάση της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) εκτίμησης:

Νοείται περαιτέρω ότι ο χορηγός δύναται κατά τη φορολογική του δήλωση να υποβάλει τη σχετική απόδειξη προκειμένου η δαπάνη της δωρεάς ή εισφοράς να εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματός του.

Η βουλεύτρια δήλωσε σχετικά: «Ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών έχω πράξει το καθήκον μου: κατέθεσα συγκεκριμένη πρόταση για να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αποτραπούν φαινόμενα αδιαφάνειας. Τώρα είναι η ώρα η Επιτροπή Θεσμών να προχωρήσει στην εξέταση της πρότασης, ώστε να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση. Η ανάγκη είναι επιτακτική. Η διαφάνεια δεν μπορεί να περιμένει».