Ανησυχητικό φαινόμενο ξήρανσης αιωνόβιων πεύκων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή Σαϊττά, με ενδείξεις ότι πρόκειται για αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης.

Όπως καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων, σύμφωνα με επιτόπια διαπίστωση μετά από σχετική καταγγελία, αρκετά πεύκα δίπλα από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής έχουν ξεραθεί. Στο σημείο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης κατοικίας, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρει η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία στο Τμήμα Δασών. Παρά τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη ότι υπεύθυνος είναι ο εργολάβος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων, οι Οικολόγοι ζητούν πλήρη διερεύνηση των αιτιών και έλεγχο για πιθανή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη στην περιοχή που θα αναιρούσε τους ισχυρισμούς αυτούς.