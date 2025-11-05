Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στα κατεχόμενα μετά τον θάνατο μιας 9χρονης από αφρικανική χώρα, η οποία απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου στην κατεχόμενη Λευκωσία, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση ακόμη και του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ αναφέρονται σήμερα στο περιστατικό ως ακόμη ένα που καταδεικνύει την κατάρρευση του συστήματος υγείας στο ψευδοκράτος. Το 9χρονο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά την περασμένη Κυριακή στο γενικό νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαμένει η οικογένειά της, από τους γονείς της με χέρια που έτρεμαν. Αφού λήφθηκε αίμα από το παιδί και έμεινε κάποιες ώρες για παρακολούθηση, την έστειλαν σπίτι ζητώντας να ξαναπάει για εξέταση την επόμενη μέρα.

Τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, η 9χρονη πήγε αρχικά και πάλι στο γενικό νοσοκομείο Αμμοχώστου με τα ίδια συμπτώματα και παραπέμφθηκε στα επείγοντα στο παιδιατρικό του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας. Οι γονείς την είδαν στο παιδιατρικό και ο πατέρας της ανέφερε στην ιστοσελίδα Ahbap ότι η κόρη τους τούς μίλησε, γελούσε και τους ρώτησε πότε θα πάνε στο σπίτι τους. Μετά την πήραν σε ένα δωμάτιο και τους είπαν ότι κοιμόταν, αλλά όταν αυτοί – μετά από λίγη ώρα – μπήκαν να τη δουν σ’ εκείνο το δωμάτιο η κόρη τους δεν είχε τις αισθήσεις της και άρχισαν να φωνάζουν.

Τότε μπήκαν στο δωμάτιο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, έκαναν προσπάθεια ανάνηψης αλλά ήταν αργά, όπως είπε ο πατέρας.

Η ιστοσελίδα Gadara, επικαλούμενη συγγενείς του κοριτσιού γράφει ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε τομογραφία και στο παιδί χορηγήθηκαν δύο σύριγγες αναισθητικού. Η τομογραφία έγινε, αλλά το παιδί δεν συνήλθε από τη νάρκωση και οι γονείς συνειδητοποίησαν ότι η καρδιά της είχε σταματήσει να χτυπά. Φώναζαν και περίμεναν κάποιον να έρθει προς βοήθεια για 20 λεπτά, ακόμα και στην καθαρίστρια απευθύνθηκαν που τους απάντησε ότι είναι «ναρκωμένη και κοιμάται. Θα ξυπνήσει σε λίγο». Μετά, αναφέρεται στο δημοσίευμα, πήγε γιατρός στο δωμάτιο και τους είπε ότι το παιδί τους πέθανε.

Η Gadera όπως και η ιστοσελίδα Ahbap γράφουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό ιατρικής αμέλειας.

Σε ανακοίνωση του νοσοκομείου στην κατεχόμενη Λευκωσία αναφέρεται ότι διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η 9χρονη στις 2 Νοεμβρίου μεταφέρθηκε με συμπτώματα επιληπτικής κρίσης στο γενικό νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου συστήθηκε από τους γιατρούς να παραμείνει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο αλλά οι γονείς της αρνήθηκαν. Οι γονείς υπέγραψαν το σχετικό έγγραφο και πήραν το παιδί στο σπίτι τους.

Την επομένη μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Αμμοχώστου με ασθενοφόρο στα επείγοντα του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου Λευκωσίας. Εισήχθη στα επείγοντα στις 10:15 το πρωί και γύρω στις 11 το πρωί σημειώθηκε καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί για μία ώρα προσπάθησαν να την επαναφέρουν αλλά διαπιστώθηκε ότι είχε πεθάνει.

Η νεκροψία διενεργείται σήμερα.

Αντιδράσεις

«Χάσαμε ένα παιδί που ζούσε σε αυτή τη γη. Είμαι βαθιά λυπημένος για την απώλεια της Ολίβια», έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ νωρίτερα σήμερα ο Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με το «υπουργείο υγείας», τις «αρχές» και την οικογένεια. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος παιδιού μας», ανέφερε.

Το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΔ) με ανακοίνωσή του απαιτεί ενδελεχή έρευνα για τον θάνατο της 9χρονης και κάλεσε τον «υπουργό υγείας», Χαάν Ντίντσγουρεκ να παραιτηθεί. Ο θάνατος του 9χρονου κοριτσιού, αναφέρεται, είναι «το πιο σκοτεινό παράδειγμα της συστημικής κατάρρευσης που βιώνει η τδβκ».

«Οι χαμένες ζωές δεν επιστρέφουν. Είναι αδύνατο να συγχωρήσεις ή να ξεχάσεις αυτούς τους θανάτους. Η μεγαλύτερη ντροπή μιας χώρας είναι η αδυναμία της να προστατεύσει τα παιδιά της», προστίθεται.

Ο «σύνδεσμος δικαιωμάτων των ασθενών» αναφέρει σε δική του ανακοίνωση ότι το τραγικό περιστατικό καταδεικνύει τα διαρθρωτικά προβλήματα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ζητεί να διερευνηθεί εάν η καταγωγή, η γλώσσα ή το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης του παιδιού επηρέασαν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Διερωτάται δε εάν στην οικογένεια του παιδιού δόθηκε επαρκής εξήγηση για τη σοβαρότητα του περιστατικού από την Κυριακή και αν αυτό έγινε σε γλώσσα κατανοητή προς αυτούς.

ΚΥΠΕ