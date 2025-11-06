Τι είναι η ομολογία πίστεως την οποίαν καλείται να υπογράψει ο έκπτωτος μητροπολίτης Πάφου Τυχικός για την οποία γίνεται λόγος εδώ και αρκετό καιρό; Τι περιλαμβάνει και γιατί παρατηρείται δυστοκία και προβληματισμός εκ μέρους του να υπογράψει; Ο «Φ» αποκαλύπτει το περιεχόμενο της ομολογίας πίστεως που καλείται να υπογράψει ο κ. Τυχικός και η οποία περιορίζεται σε μόλις 143 λέξεις. Σημειώνεται, ότι ο λίβελος δεν ήταν ποτέ θέμα σύνταξης από τον ίδιο τον κ. Τυχικό ενός κειμένου στο οποίο θα ομολογούσε την πίστη του, αλλά θέμα της Ιεράς Συνόδου η οποία του την έδωσε στο χέρι έτοιμη προς υπογραφή.

Ολόκληρη η ομολογία, υπό τον τίτλο «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΤΟΙ ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΥΧΙΚΟΥ» έχει ως ακολούθως:

«Θεία χάριτι, παρέχω, εἰς τήν Ὀρθόδοξον ἤτοι τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόν παρόντα, ἔγγραφον λίβελλον, δι’ οὗ καθομολογῶ καί στέργω ἅπαντα τά παρά τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, καθώς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας (Κρήτη 2016) ἀποφανθέντα. Δηλῶ σεβασμόν, εἰς τάς πανορθοδόξως ἰσχύουσας σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί εἰς τούς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί τούτοις δηλώνω ἀπεριφράστως ὑπακοήν εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποδέχομαι καί θά τηρῶ πάντα τά πανορθοδόξως κρατοῦντα τά ἀφορῶντα εἰς τήν ἱεράν Παράδοσιν, κυρίως δέ ἀποκηρύττω τόν ἀποτειχισμόν καί τούς ἀποτειχιστάς καθώς καί τά καινοτομηθέντα παρ’ αὐτῶν περί τῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ἤθους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ δηλών…».

Δηλαδή, ο κ. Τυχικός καλείται να αναγνωρίσει όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, περιλαμβανομένης της Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο 2016 στο Κολυμπάρι Χανίων της Κρήτης, με την οποία διαφωνούν οι αποτειχιστές, με τους οποίους ο κ. Τυχικός φέρεται να έχει πνευματικές σχέσεις τις οποίες πλήρωσε με έκπτωση του από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου.

Και, βεβαίως, ο κ. Τυχικός, αναγνωρίζοντας την Οικουμενική Σύνοδο της Κρήτης, αναγνωρίζει (σύμφωνα με την ομολογία πίστεως) και όλα όσα έχουν αποφασιστεί από αυτήν. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στο «στέργω άπαντα τα αποφανθέντα» [«τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016)»].

Διά του λιβέλου ο κ. Τυχικός δηλώνει, επίσης, σεβασμόν στις σχέσεις μεταξύ των ετερόδοξων Εκκλησιών και στους διαλόγους που διεξάγονται με ετερόδοξες Εκκλησίες (π.χ. Καθολική Εκκλησία) υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Περαιτέρω, ο κ. Τυχικός (εάν και εφόσον υπογράψει τον λίβελο) δηλώνει απερίφραστα υπακοή στις αποφάσεις τη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα, αποδέχεται και θα τηρεί όσα ισχύουν πανορθόδοξα και αφορούν την ιερά παράδοση. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ο κ. Τυχικός αποκηρύττει τον αποτειχισμό και τους αποτειχιστές, καθώς και τις θέσεις που αυτοί εκφράζουν σχετικά με τους ιερούς κανόνες και το ήθος της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Υπενθυμίζεται, πως ο κ. Τυχικός εμφανίζεται με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του να δηλώνει ότι αποκηρύττει τον αποτειχισμό. Ωστόσο, η δήλωση έγινε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ ανέμενε την έκδοση τη απόφασης του Φαναρίου το οποίο εξέταζε το έκκλητο, δηλαδή την έφεση που είχε υποβάλει κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να τον κηρύξει έκπτωτο. Και, βεβαίως, είχε ενώπιον του και την πιο πάνω δήλωση την οποίαν του ζητήθηκε να υπογράψει.

Σημειώνεται πως, όπως ανέφερε στον «Φ» ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, οι αποτειχιστές στοχοποιούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατηγορώντας τον πως προωθεί την «παναίρεση του οικουμενισμού», όπως την αποκαλούν. Υπέδειξε, επίσης, πως η Οικουμενική Σύνοδος ξεκάθαρα τόνισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Αποστολική και Καθολική Εκκλησία. Ωστόσο, παράλληλα, η Σύνοδος του Κολυμπαρίου αποφάσισε, πως οι άλλες χριστιανικές ομολογίες θα αποκαλούνται με τις ιστορικές τους ονομασίες, π.χ. Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία… Οι αποτειχιστές θεωρούν απαγορευτική τη χρήση του όρου «Εκκλησία» από τους μη Ορθόδοξους.

Ή υπογράφει ή θα του επιβληθεί ποινή

Όπως έχει γράψει ήδη ο «Φ», σε περίπτωση κατά την οποία ο κ. Τυχικός επιλέξει να μην υπογράψει τη δήλωση μετανοίας, δηλαδή τον λίβελο, τότε θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος με σκοπό να του επιβάλει ποινή, η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μακροχρόνια αργία και στη χειρότερη καθαίρεση.

Υπενθυμίζεται πως και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέστησε στον κ. Τυχικό να υπακούσει στην Ιερά Σύνοδο. Συγκεκριμένα, στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά την επιβεβαίωση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου (με την οποία τον κήρυξε έκπτωτο), αναφέρονται και τα εξής: «Συνεστήθη ἐν τέλει εἰς τόν Μητροπολίτην πρῴην Πάφου νά ὑπακούσῃ εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ καί τοῦτο διά τό ἴδιον αὐτοῦ πνευματικόν συμφέρον καί διά τήν εἰρήνην καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».

Επίσης, υπενθυμίζεται, πως στις 3 Ιουλίου 2025 ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, με αφορμή επιστολές του κ. Τυχικού οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και δηλώσεις ανθρώπων του περιβάλλοντός του, του είχε αποστείλει επιστολή στην οποίαν τον ανακαλούσε σε τάξη , σημειώνοντας και τα ακόλουθα: «Πρέπει να κατανοήσετε ότι η Ιερά Σύνοδος σας έχει επιβάλει την ποινή της εκπτώσεως από το μητροπολιτικό αξίωμα και θα σας δώσει τίτλο και θέση επισκόπου εφ’ όσον πραγματοποιήσετε τις προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε». Στο σημείο αυτό, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου παραπέμπει και στην υποχρέωσή του κ. Τυχικού για υπογραφή λιβέλου πίστεως.

Στην ίδια επιστολή, του υποδεικνύει, ότι: «Η προσφυγή σας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (έκκλητο) δεν είναι μονομερής, δηλαδή η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου δεν θα εξετάσει μόνο τις δικές σας θέσεις, αλλά και τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Συνεπώς, υπό την έννοια αυτή δεν δικαιώνεστε επειδή προσφύγατε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάτι το οποίο δικαιούστε να το πράξετε».