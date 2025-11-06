Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη, στα κατεχόμενα η «δίκη» δύο Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» και «παραβίαση της ιδιωτικής ζωής», σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά την προηγούμενη διαδικασία, που διεξήχθη τη Δευτέρα ενώπιον του λεγόμενου «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε δύο «μάρτυρες». Οι τελευταίοι κατέθεσαν ότι στοιχεία και πληροφορίες για περιουσίες τους εντοπίστηκαν στην κατοχή τρίτων προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, γεγονός που, όπως υποστήριξαν, τους προκάλεσε ανησυχία και τους οδήγησε να υποβάλουν παράπονο.

Η «κατηγορούσα αρχή» ζήτησε η διαδικασία να συνεχιστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να κληθεί ένας ακόμη «μάρτυρας», αίτημα που έγινε αποδεκτό από το «δικαστήριο». Έτσι, η συνέχιση της διαδικασίας ορίστηκε για σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 13:30.

Παράλληλα, εκδόθηκε κλήση για ακόμη έναν «μάρτυρα», ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:30.

ΚΥΠΕ