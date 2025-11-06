Την παράταση ενός μήνα στην ταυτοποίηση των καρτών SIM και eSIM προπληρομένης κινητής τηλεφωνίας, ψήφισε η Βουλή.

Στη σημερινή Ολομέλεια κατατέθηκε, κηρύχθηκε ως επείγουσα και ψηφίστηκε σε νόμο, με 32 ψήφους υπέρ, μία αποχή και μία ψήφο εναντίον, η σχετική πρόταση των βουλευτών Μαρίνου Μουσιούττα και Σταύρου Παπαδούρη. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, σε ανώνυμους κατόχους κάρτας ταυτότητας συνδρομητή SIM ή/και eSIM Υπηρεσιών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίοι δεν δήλωσαν ακόμα τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και τον αντίστοιχο αριθμό κλήσης κινητού τηλεφώνου, να διακοπεί αμέσως στις 10 Δεκεμβρίου 2025, αντί στις 10 Νοεμβρίου 2025, όπως προβλέπεται στον ισχύοντα νόμο.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα «η Επιτροπή Μεταφορών παρακολουθούσε ανά δεκαπενθήμερο την πορεία ταυτοποίησης των καρτών. Από τις 4 Σεπτεμβρίου που ήταν στο 11%, η τελευταία ενημέρωση που είχαμε χθες ήταν στο 50-55% η ταυτοποίηση. Υπάρχουν γύρω στις 200.000 συνδρομητών που δεν έχουν ταυτοποιήσει ακόμη τις κάρτες τους, παρόλο που είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ψήφιση της νομοθεσίας που λήγει στις 10 του μήνα. Οπότε δίνουμε ένα μήνα παράταση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου».

Υπενθύμισε παράλληλα ότι «η κάρτα δεν είναι μόνο για τηλεφωνική γραμμή, αλλά κάρτες αυτού του είδους χρησιμοποιούν και άλλες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, όπως τα ανσανσέρ για τους συναγερμούς, οπότε δίνεται ένας μήνας παράταση νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση».