Από τις περίπου 200.000 τηλεκάρτες προπληρωμένου χρόνου κινητής τηλεφωνίας της CYTA, μέχρι χθες είχαν ταυτοποιηθεί μόνο 65.000, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στο 33% των καρτών που είναι συνδεδεμένες με τον οργανισμό. Άλλοι πάροχοι έχουν μικρότερα ποσοστά επί του συνόλου των τηλεκαρτών καθώς και μικρότερα ποσοστά ταυτοποίησης τηλεκαρτών.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των ενεργών προπληρωμένων τηλεκαρτών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται σε ισχύ, ανέρχονται σε 417.631 και είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος Τύπου της CYTA κ. Λευτέρης Χρίστου, μόνο χθες ταυτοποιήθηκαν 1.500 κάρτες. Ωστόσο, με δεδομένο ότι στις 11 Νοεμβρίου ακυρώνονται όσες προπληρωμένες τηλεκάρτες δεν ταυτοποιηθούν, γίνεται αντιληπτό πως ο στόχος ταυτοποίησης του 100% των καρτών είναι ανέφικτος, κάτι το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ο κ. Χρίστου.

Όταν παρατηρήσαμε ότι η CYTA χθες απέστειλε μήνυμα (sms) σε πελάτες της (ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν προπληρωμένη κάρτα so easy) ανέφερε ότι αυτό έγινε στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των πελατών της CYTA, ώστε αν γνωρίζουν άτομα τα οποία διαθέτουν προπληρωμένη κάρτα, να τους υπενθυμίσουν ότι εκπνέει η προθεσμία.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Χρίστου ανέφερε, ότι κάποιοι κάτοχοι προπληρωμένων καρτών επιλέγουν να συμβληθούν με τη CYTA με κανονικό συμβόλαιο, πλέον, κάτι το οποίο ευνοεί και η CYTA και προφανώς και οι υπόλοιπες εταιρείες.

Στο ερώτημα, γιατί κάποιος να προτιμά την προπληρωμένη κάρτα, αντί του συμβολαίου, ο κ. Χρίστου ανέφερε πως κάποιοι ξεκίνησαν με τις κάρτες αυτές και στην πορεία συνέχισαν, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι παρέχεται περισσότερη ασφάλεια, όταν η κάρτα είναι «ανώνυμη».

Άλλοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιηθεί (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) η σχέση ή η επαφή τους με κάποια άτομα και βεβαίως, υπάρχουν και οι παράνομοι οι οποίοι επίσης κρύβονται πίσω από την ανωνυμία.

Ανάμεσα στους κατόχους βρίσκονται και ηλικιωμένα άτομα τα οποία πιθανώς να μην γνωρίζουν ότι στις 11 Νοεμβρίου θα απενεργοποιηθούν οι τηλεκάρτες τους αν δεν τις ταυτοποιήσουν. Κάποιοι ακόμη και να το έχουν ακούσει δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την ταυτοποίηση ηλεκτρονικά ή δεν έχουν μέσο να πάνε στα γραφεία των εταιρειών για σκοπούς ταυτοποίησης, οπόταν το βάρος της ταυτοποίησης μετατίθεται στα παιδιά τους.

Τι γίνεται, όμως, όταν καταργηθούν οι προπληρωμένες τηλεκάρτες και κάποιος δεν τον γνώριζε ή θέλει να επαναφέρει τον αριθμό του; Όπως εξηγεί ο κ. Χρίστου, για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα οι κάρτες που θα ακυρωθούν θα μπορούν να επαναφερθούν σε χρήση, νοουμένου ότι θα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους.

Ο κ. Χρίστου υπέδειξε επίσης, ότι είναι πολύ πιθανόν, κάποιοι από τους κατόχους των καρτών που θα ακυρωθούν, να έχουν υπόλοιπο χρημάτων τα οποία χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν χρόνο ομιλίας. Τα χρήματα αυτά θα χαθούν, αν δεν γίνει η ταυτοποίηση, είπε ο κ. Χρίστου.

Οι κάτοχοι προπληρωμένων τηλεκαρτών οφείλουν να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ταυτότητα) ή τα στοιχεία της εταιρείας/οργανισμού (εγγεγραμμένο όνομα, αριθμός εγγραφής).

Η διαδικασία ταυτοποίησης αφορά όλους τους κατόχους συνδέσεων προπληρωμένες τηλεκάρτες, σε οποιαδήποτε συσκευή, περιλαμβανομένων συστημάτων συναγερμού, οικιακών συσκευών αυτοματισμού, smartphones κλπ.

Η διαδικασία έχει σκοπό την αναγνώριση, τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ταυτοποίησης των Κατόχων ή/και Χρηστών Καρτών Ταυτότητας Συνδρομητή SIM ή eSIM Υπηρεσιών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας νόμου αρ. 63(Ι) του 2024.

Σημειώνεται, ότι η σχετική νομοθεσία που προνοεί ταυτοποίηση των προπληρωμένων τηλεκαρτών, προωθήθηκε με επίκληση της ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Για όσους δίνουν ψευδή στοιχεία, με σκοπό να αποκρύψουν την ταυτότητα τους, προβλέπεται πρόστιμο μέχρι €50.000 ή και φυλάκιση μέχρι πέντε χρόνια.