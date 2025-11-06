Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 17:00 στην τοποθεσία “Καψαλιά” εντός του πεδίου βολής Καλού Χωριού της Επαρχίας Λάρνακας, έθεσε σε συναγερμό το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 18:20, αφού έκαψε έκταση μισού (0,5) εκταρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 31 άτομα του Τμήματος Δασών με 9 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βυτιοφόρο όχημα και 1 προωθητή γαιών.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την διάρκεια προγραμματισμένης βολής βαρέων όπλων της Εθνικής Φρουράς.