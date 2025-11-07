Στάσιμο παραμένει το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Πελενδρίου, που από το 2022 έχει «παγώσει», αφήνοντας το χωριό στη μέση ενός εργοταξίου χωρίς τέλος. Παρά τη διακοπή της σύμβασης με τον εργολάβο και τις κατά καιρούς παρεμβάσεις των Αρχών, η κατάσταση φαίνεται να έχει «βαλτώσει».

Όπως είχε αναφέρει και σε προηγούμενο δημοσίευμά του ο «Φ» (Μάιος 2025), πρόκειται για έργο προϋπολογισμού περίπου €750.000, το οποίο σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Βρισκόμαστε, όμως, στο τέλος του 2025 και η πλατεία παραμένει ημιτελής.

Το θέμα έχει αναδείξει επανειλημμένα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο από τον Ιούνιο απέστειλε επιστολές ζητώντας εξηγήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την καθυστέρηση.

Ωστόσο, απάντηση δεν υπήρξε ποτέ. Όπως υπογραμμίζει σε νέα επιστολή του ο Ανδρέας Μαυρίκιος, πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος, «παρά τις επιστολές και τις υπενθυμίσεις μας από τον Ιούνιο, δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου ανάπλασης της πλατείας στο Πελένδρι». Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε στις 29 Αυγούστου έκθεση από το Τμήμα Πολεοδομίας, με προθεσμία έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το ζήτημα εξετάζεται και από την Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία έχει ανοίξει σχετικό φάκελο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση, παρ’ ότι το άρθρο 29 του Συντάγματος προβλέπει υποχρέωση έγγραφης απάντησης εντός 30 ημερών.

Ο κ. Μαυρίκιος θέτει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, ζητώντας όπως μέχρι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, δοθούν απαντήσεις σχετικά με το νέο χρονοδιάγραμμα και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, το Κίνημα προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια διαμαρτυρία.

«Το Πελένδρι ζει τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα εργοτάξιο χωρίς τέλος. Σκόνη, κλειστοί δρόμοι, αποκλεισμένα νοικοκυριά και κάτοικοι που βλέπουν την καθημερινότητά τους να διαλύεται», αναφέρει στον «Φ» ο κ. Μαυρίκιος, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεοδομίας, από τον Φεβρουάριο 2025 η πρόοδος των εργασιών δεν ξεπερνούσε το 50%.

«Εδώ και πέντε μήνες ζητούμε επίσημες απαντήσεις και διευκρινίσεις από όλες τις αρμόδιες αρχές, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η αλληλογραφία που έχουμε στη διάθεσή μας αποκαλύπτει έλλειψη συντονισμού και απουσία λογοδοσίας», τονίζει ο κ. Μαυρίκιος.

Οι συνέπειες αυτής της αδράνειας είναι πλέον απτές και επικίνδυνες. Ο κ. Μαυρίκιος αναφέρει μαρτυρία για περιστατικό στις 16 Αυγούστου, όταν ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει σε γειτονικό χωριό λόγω αποκλεισμένου δρόμου. Επισημαίνει ακόμη ότι ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία δεν μπορούν καν να περάσουν από το κέντρο του χωριού, μένοντας ουσιαστικά εγκλωβισμένοι λόγω της κατάστασης που επικρατεί.