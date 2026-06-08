Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, υπέβαλε την παραίτησή του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, και ανέλαβε την ευθύνη να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογικό συνέδριο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Η ηγεσία των Οικολόγων, από την άλλη, παραιτήθηκε και το Κίνημα πάει σε εκλογές. Αυτές ήταν οι κύριες αποφάσεις χθες των δύο κομμάτων, τα οποία, μετά το αποτέλεσμα της κάλπης της 24ης Μαΐου, έμειναν εκτός Βουλής.

Η επόμενη μέρα και για τα δύο κόμματα ασφαλώς δεν είναι εύκολη. Η μεν ΕΔΕΚ είναι ένα από τα ιστορικότερα κόμματα της Κύπρου και, μετά το ΑΚΕΛ, το αρχαιότερο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της έμεινε εκτός Βουλής και πλέον ενώπιον των στελεχών και των μελών της τίθενται πολύ σημαντικά ζητήματα.

Χθες, η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ προχώρησε σε μια πρώτη πολύωρη ανασκόπηση και ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματός της. Η συνεδρία ξεκίνησε με την υποβολή παραίτησης ενώπιον των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση παραίτησης είχε εκφράσει στο στενό του περιβάλλον και τη νύχτα των βουλευτικών εκλογών, ωστόσο, κατόπιν πιέσεων και πιο ψύχραιμης σκέψης, δεν προχώρησε. Γεγονός στο οποίο έκανε αναφορά και χθες στην αρχική τοποθέτησή του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας πως θεωρεί σωστό να θέσει τώρα την παραίτησή του ενώπιον της κρίσης του σώματος.

Η παραίτησή του, ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή και ο Νίκος Αναστασίου καλείται στην ουσία να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογικό συνέδριο για εκλογή νέας ηγεσίας. Παράλληλα, στο ενδιάμεσο μέχρι το εκλογικό συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί και καταστατικό συνέδριο, καθώς εκφράστηκε έντονα η άποψη από αρκετά μέλη ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το καταστατικό της ΕΔΕΚ. Δεν αποκλείεται, βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο να τεθεί πρόταση για αλλαγή της πρόνοιας που αφορά τα νέα μέλη, ούτως ώστε να ανοίξει και ο δρόμος επιστροφής διαγραφέντων μελών ή στελεχών της ΕΔΕΚ.

Με βάση το σημερινό καταστατικό του κόμματος, όταν εγγραφεί κάποιο μέλος, αποκτά δικαίωμα ψήφου μετά από έξι μήνες, ενώ για να αποκτήσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ανώτατα αξιώματα της ηγεσίας του κόμματος θα πρέπει να συμπληρώσει πέντε συνεχόμενα χρόνια ως μέλος. Ως εκ τούτου, αυτό αποτελούσε και ένα αγκάθι για την επιστροφή στελεχών που έχουν διαγραφεί και για τα οποία κατά καιρούς τίθεται ζήτημα επιστροφής.

Πέραν αυτού, κατά την αξιολόγηση του αποτελέσματος, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και θέσεις, κάποιες εκ των οποίων και έντονες. Όπως, για παράδειγμα, θεωρήθηκε καταστροφική η εσωστρέφεια στην οποία οδηγήθηκε τα τελευταία χρόνια η ΕΔΕΚ, καθώς επίσης και τα προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζει το κόμμα.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του κόμματος με την Κυβέρνηση, οι απόψεις για τον αντίκτυπο που έχει στο κόμμα ήταν διιστάμενες. Εξάλλου, από τη στιγμή που υπάρχει προγραμματισμένο εκλογικό συνέδριο, δεν θα μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αυτή τη στιγμή που να δεσμεύει τη νέα ηγεσία του κόμματος.

Στην ανακοίνωση της ΕΔΕΚ αναφέρεται ακόμη ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στις 28 Ιουνίου, για καθορισμό των διαδικασιών προς την πραγματοποίηση των συνεδρίων.

Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ συμμετείχαν και οι υποψήφιοι του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.



Οικολόγοι: Τέσσερις αποφάσεις για το αύριο

Σε τέσσερις αποφάσεις κατέληξε και η Κεντρική Επιτροπή των Οικολόγων, με κυριότερη ασφαλώς την πραγματοποίηση εκλογικού συνεδρίου εντός του φθινοπώρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος, πραγματοποιήθηκε χθες συνεδρία της διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής, παρουσία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις βουλευτικές εκλογές, με σκοπό την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Με τη λήξη της συνεδρίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: