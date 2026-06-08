Νέα ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας σεισμός 4,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής που κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ αισθητή και στην Αττική. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, η δόνηση σημειώθηκε στις 05:13:30. Το επίκεντρο ήταν 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9 χλμ.

Νωρίτερα η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού είχε υπολογίσει τον σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την περιοχή του Προκοπίου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας, αλλά και σε περιοχές της Αττικής λόγω του μικρού εστιακού βάθους του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή νέες ζημιές.

Νωρίτερα στις 03:00 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί ακόμα μια δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.



Οι τρεις ισχυροί σεισμοί της Κυριακής

Η νέα δόνηση αποτελεί συνέχεια της έντονης σεισμικής ακολουθίας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια.

Αρχικά σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 4,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά και είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο επίσης κοντά στο Προκόπι. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Μετά τους τρεις κύριους σεισμούς ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και δονήσεις κοντά στα 3 Ρίχτερ.

Κλειστά σχολεία για προληπτικούς λόγους

Λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές σήμερα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σχολικά κτήρια.

protothema.gr