Η πρόσφατη ψήφιση νομοθεσίας από τη Βουλή για καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έφερε και νέα δεδομένα στα σχολεία, τα οποία θα πρέπει τη συγκεκριμένη μέρα να αφιερώνουν χρόνο μέσα στις τάξεις για ανάγνωση φυλλαδίων και συζήτηση με τους μαθητές, ώστε αυτοί να αποκτούν γνώσεις.

Συγκεκριμένα, το θέμα αυτό ρυθμίστηκε πρόσφατα με σχετική εγκύκλιο που στάλθηκε από το υπουργείο Παιδείας σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, με την οποία ενημερώνονται ότι αυτή «κρίθηκε απαραίτητη μετά από ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Νόμος 117(I)/2025, Επίσημη Εφημερίδα, Παρ.Ι(I), Αρ.583, 8/7/2025) για καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου».

Ταυτόχρονα, στην εγκύκλιο των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, τα σχολεία υπενθυμίζονται επί της ουσίας, για το ποιες είναι οι επέτειοι και οι ημέρες μνήμης για τις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση εντός των τάξεων.

Οι ημέρες αυτές είναι:

>> Η Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή στις 14 Σεπτεμβρίου

>> Η Ημέρα του Εκπαιδευτικού στις 5 Οκτωβρίου

>> Η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις 24 Οκτωβρίου

>> Η επέτειος της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου

>> Η επέτειος του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 στις 15 Ιανουαρίου

>> Η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου

>> Η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου

>> Η Ημέρα Μνήμης Ηρώων Μαθητών στις 13 Μαρτίου

>> Η Ολυμπιακή Ημέρα στις 6 Απριλίου

>> Η Εργατική Πρωτομαγιά στις 30 Απριλίου

>> Η Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και η Ημέρα Μνήμης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στις 8 Μαΐου

>> Η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου

>> Η Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ασσυρίων στις 10 Μαΐου

>> Η Ημέρα Μνήμης πεσόντων στο Μαρί στις 11 Μαΐου

>> Η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου.