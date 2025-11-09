Σε κινητοποίηση τέθηκαν για μια ακόμη φορά τις τελευταίες μέρες οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Πάφο για αντιμετώπιση νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε περιοχή της υπαίθρου για άγνωστη ακόμη αιτία.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση μεταξύ των κοινοτήτων Γιόλου και Δρύμου και κατέκαυσε τρία περίπου εκτάρια με άγρια βλάστηση, ξηρά χόρτα και δέντρα. Για την κατάσβεση της εργάστηκαν πληρώματα έξι οχημάτων από πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας, ενός οχήματος του Τμήματος Δασών, προωθητές γαιών, ενώ συνέδραμαν και τρία πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε ενωρίς το απόγευμα υπό έλεγχο, αλλά οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη κατάσβεση του μετώπου και για αποτροπή αναζωπυρώσεων.