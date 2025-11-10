Συνολικά 1.888 αιτήσεις που αφορούν στεγαστικά προγράμματα στην ύπαιθρο έχουν εγκριθεί την περίοδο Ιούλιος 2019-Οκτώβριος 2025 με κόστος €71,5εκατ., όπως αναφέρεται σε κείμενο το οποίο συνοδεύει τον προϋπολογισμό του υπουργείου για το έτος 2026.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων τα οποία προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών θα διατίθενται μέχρι και €95.000 για στέγαση οικογενειών οι οποίες διαμένουν σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Το ύψος της χορηγίας θα εξαρτάται και από την οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας.

Με βάση όσα έχουν κατατεθεί στη Βουλή, στα στεγαστικά σχέδια τα οποία προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον γενικό τίτλο «Ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική», για το έτος 2026 προνοούνται τα ακόλουθα:

-Επαναπροκήρυξη των στεγαστικών σχεδίων με αναθεωρημένους όρους για κάλυψη περισσότερων ομάδων δικαιούχων.

-Οικονομική ενίσχυση μέχρι και €95.000, αναλόγως σύνθεσης οικογένειας, περιοχής, εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων.

-Προϋπολογισμός για υλοποίηση των συγκεκριμένων στεγαστικών σχεδίων: €20εκατ. σε ετήσια βάση για τα έτη 2026-2028

-Υλοποίηση: Ιούλιος 2019-Οκτώβριος 2025: Έγκριση 1.888 αιτήσεων για περί τα €71,5εκατ.

-Ακριτικές περιοχές: 1.147 αιτήσεις για ενίσχυση με δαπάνη περί τα €45εκατ.

-Σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές εγκρίθηκαν 327 αιτήσεις για ενίσχυση με κόστος περί τα €15,5εκατ.

-Στις εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές εγκρίθηκαν προς ενίσχυση 103 αιτήσεις για ενίσχυση με κόστος περί τα €6εκατ.

-Στην ύπαιθρο εγκρίθηκαν 311 αιτήσεις προς ενίσχυση των κατοίκων έναντι δαπάνης περίπου €5εκατ.

-Για την αναζωογόνηση της υπαίθρου προωθήθηκαν ή προωθούνται τα ακόλουθα μέτρα:

-Παραχώρηση επιδομάτων για Στήριξη Κατοίκων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών. Τα χρήματα καταβάλλονται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους.

Επίδομα Στήριξης κατοίκων Ορεινών Περιοχών:

Επωφελούνται περίπου 10.500 νοικοκυριά, ήτοι περίπου 23.600 δικαιούχα άτομα έναντι ποσού 6εκ.

Επίδομα Στήριξης κατοίκων Απομακρυσμένων Περιοχών:

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επωφελούνται περίπου 5.500 νοικοκυριά, ήτοι περίπου 7.600 δικαιούχα άτομα έναντι δαπάνης 2,5εκατ.

Για το 2025 η διεκπεραίωση των πληρωμών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.