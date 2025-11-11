Όσοι επιχειρηματίες δεν κατέβαλαν το ποσόν που δεσμεύτηκαν προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια δημιουργίας γηπέδων γκολφ, κατασκευάζοντας παράλληλα και επαύλεις τις οποίες πούλησαν ή πουλούσαν αποκομίζοντας κέρδη, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα μέχρι και του σημείου να ακυρωθούν οι άδειες τους.

Τα πιο πάνω ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου, η οποία είχε παρατηρήσει, πως ορισμένοι όχι μόνο χρησιμοποιούν πολύτιμο νερό για άρδευση των γηπέδων τους από κυβερνητικά έργα, αλλά δεν πληρώνουν καν το ποσό το οποίο συμφωνήθηκε. Παρατήρησε επίσης, πως ενώ αρχικά γινόταν λόγος για δημιουργία 2-3 γηπέδων, τελικά εγκρίθηκαν 14 αιτήσεις.

Ο υπουργός εξήγησε, πως τα κριτήρια για τα γήπεδα γκολφ έχουν καταστεί αυστηρότερα και αιτήματα των επηρεαζομένων δεν εγκρίνονται παρόλον ότι πηγαινοέρχονται εδώ και έξι χρόνια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Περαιτέρω εξήγησε, πως προ μερικών μηνών αποφασίστηκε από κοινού με το υφυπουργείο Τουρισμού, πως όσοι δεν καταβάλουν το ποσόν που είχε οριστεί αρχικά εντός ενός έτους, θα ακυρωθούν ακόμη και άδειες οι οποίες έχουν εγκριθεί.

Υπενθυμίζεται, πως αρχικά καθορίστηκε ποσόν €5 εκατ. για κάθε γήπεδο, ως αντιστάθμισμα για τις επαύλεις που τους επέτρεψε το κράτος να κατασκευάσουν χωρίς να δικαιούνται. Ωστόσο, στην πορεία άρχισαν οι πιέσεις για μη καταβολή του ποσού, παρόλον ότι κάποιοι ιδιοκτήτες γηπέδων πώλησαν μεγάλο αριθμό επαύλεων.

Οι επηρεαζόμενοι οφείλουν να συμμορφωθούν εμπράκτως, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Στεγαστικό

Όσον αφορά τις αιτήσεις για παραχώρηση τουρκοκυπριακών οικιών για σκοπούς στέγασης, ο υπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «έχουν υποβληθεί 518 αιτήσεις για 20 διαθέσιμες κατοικίες», κάτι το οποίο φανερώνει και τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών.

Σχετικά με το Σχέδιο ΚτίΖΩ στους συνοικισμούς, ο κ. Ιωάννου απαντώντας σε παρατήρηση της βουλευτού κ. Ρίτας Σούπερμαν, ότι μόλις ποσοστό 4% του έργου έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, αναγνώρισε πως υπάρχει πρόβλημα κυρίως επειδή δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι πρόσφυγες της κάθε πολυκατοικίας ως προ το πώς θα προχωρήσουν.

Υπάρχει πολυκατοικία η οποία ολοκληρώνεται ενώ σε άλλη περίπτωση δεν συμφώνησαν καν στα απαραίτητα, πρόσθεσε ο υπουργός.

Απαντώντας σχετικά με τη επίσπευση των εκποιήσεων ακινήτων, ο υπουργός είπε ότι θα εμπλακούν και ιδιώτες εκτιμητές, επειδή οι εκτιμητές του Κτηματολογίου καθυστερούσαν.

Όσον αφορά τους εκτοπισθέντες δικαιούχους στεγαστικού σχεδίου αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, ο υπουργός ανέφερε ότι με τη νέα προκήρυξη του σχεδίου το 2026, θα λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 20%. Για τη συγκεκριμένη αναφορά ασκήθηκε κριτική με αναφορά από τον βουλευτή Νίκο Κέττηρο, πως ενώ η εξαγγελία έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τελικά δεν άρχισε η υλοποίησή της.

Αναπτύσσοντας τον προϋπολογισμό του υπουργείου του ο κ. Ιωάννου ανέφερε, πως την επόμενη διετία αναμένεται να προστεθούν στην αγορά 1.476 οικιστικές μονάδες εκ των οποίων οι 251 θα διατεθούν σε προσιτές τιμές.

Η εκτίμηση του υπουργού προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων (για έκδοση αδειών ανάπτυξης) που έχουν υποβληθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 στο πλαίσιο κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων.

Όπως εξηγεί ο κ. Ιωάννου, παράλληλα με τα πιο πάνω, μέσω της εξαγοράς κινήτρων Σχεδίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), έχουν ήδη προκύψει εισροές €8 εκατ. τα οποία θα αξιοποιήσει ο Οργανισμός για την υλοποίηση των προγραμμάτων του με στόχο την κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών για αγορά ή και ενοικίαση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της ταχείας αδειοδότησης, μέσω της οποίας εξετάστηκαν 1.328 αιτήσεις για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και 253 αιτήσεις για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα και αναπτύξεις μέχρι 12 κατοικίες σε σειρά.

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 3.500 οικογένειες θα επιλύσουν μόνιμα τις στεγαστικές ανάγκες τους σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Προϋπολογισμός €779,7 εκατ.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2026 ανέρχεται στα €779,7 εκατ. και παρουσιάζει ουσιαστική αύξηση €28,3 εκατ. σε σύγκριση με τον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2025 και σχεδόν €130 εκατ. σε σύγκριση με τις πραγματικές δαπάνες του 2024.

Οι δαπάνες για το προσωπικό προϋπολογίστηκαν σε €107,7 εκατ., οι λειτουργικές δαπάνες σε €54,4 εκατ., οι μεταβιβάσεις €322 εκατ., άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα €110,8 εκατ., άλλα έσοδα/έξοδα €0,6 εκατ., απαλλοτριώσεις €51,2 εκατ., έργα υπό κατασκευή €113 εκατ. και δάνεια €20 εκατ.