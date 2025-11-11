Έναν από τους πιο σύγχρονους οίκους ευγηρίας δημιούργησε στην περιοχή Σωτήρος, ο Δήμος Λάρνακας, ο οποίος θα φιλοξενεί χαμηλοσυνταξιούχους προσφέροντας ψηλό επίπεδο υπηρεσιών και μάλιστα με πολύ χαμηλά τροφεία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

Το Μέλαθρο Ευγηρίας Ευανθίας Πιερίδου, που ανεγέρθηκε στη θέση του παλαιού, ολοκληρώθηκε τρεις μήνες πριν λήξει το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του και ήδη ο δήμος έχει προκηρύξει θέση διευθυντή, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Στον χώρο θα μπορούν να φιλοξενηθούν 48 χαμηλοσυνταξιούχοι, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων.

Το έργο κόστισε €3.5 εκατ. και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027. Υλοποιήθηκε από την εταιρεία A.K.I. Constructions Ltd, σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου Andreas Nicolaou Architects + Designers LLC, που άντλησε πληροφορίες από οίκους ευγηρίας του εξωτερικού. Στο κτήριο τοποθετήθηκαν συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, έξυπνα συστήματα αντιμετώπισης των παρεμβολών στα ακουστικά ηλικιωμένων με προβλήματα βαρηκοΐας, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία κουρείου και κομμωτηρίου.

Το κτήριο περιλαμβάνει ισόγειο χώρο, στον οποίο χωροθετήθηκαν όλες οι κοινόχρηστες χρήσεις (χώρος υποδοχής, γραφείο, ιατρείο, χώρος υγιεινής προσωπικού, χώροι υγιεινής ανδρών και γυναικών, χώροι ατομικής φροντίδας, τραπεζαρία, χώρος ψυχαγωγίας, κουζίνα στα πρότυπα ξενοδοχείων, χώρος προσωπικού, κομμωτήριο/κουρείο).

Στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο δημιουργήθηκαν 22 διπλά δωμάτια και 4 μονά. Επιπρόσθετα, στο κτήριο τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά και φωτιστικά προηγμένης τεχνολογίας, υποδαπέδια θέρμανση, καθώς και έξυπνα κλιματιστικά για εξοικονόμηση ενέργειας. Δημιουργήθηκε, ακόμη, εσωτερικός κήπος με λίμνη, στον οποίο οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να ξεκουραστούν και να δημιουργήσουν το δικό τους μποστάνι με λαχανικά ή άλλα φυτά.

Την ολοκλήρωση του έργου ανακοίνωσε ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, μέσω βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το νέο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας, μία υπερσύγχρονη και φιλόξενη εγκατάσταση, είναι έτοιμο ν’ ανοίξει τις πόρτες του. Με σεβασμό και φροντίδα για τις ανάγκες των ηλικιωμένων δημιουργήσαμε έναν χώρο που ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες προδιαγραφές», ανέφερε ο κ. Βύρας, υποδεικνύοντας πως πρόκειται για έργο πλήρως προσβάσιμο σε ΑμεΑ, με ράμπες, ανελκυστήρες και υποδομές που διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

«Η φιλοξενία στο νέο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας θα γίνεται με βάση κοινωνικά και ανθρωπιστικά κριτήρια, όπως η ηλικία, η οικονομική κατάσταση, η κλινική κατάσταση, καθώς και η αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης», πρόσθεσε ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αποδεικνύει «την υπόσχεσή μας για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συνδημοτών μας».

Το Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2026 με το υφιστάμενο προσωπικό και τους τρόφιμους, οι οποίοι μετακινήθηκαν προσωρινά σε άλλους οίκους ευγηρίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας μέχρι το καλοκαίρι θα καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.