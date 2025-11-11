Η ανάγκη για συνέργειες μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των κοινωνικών επιστημών, των πολιτικών φορέων και της βιομηχανίας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσει να συνδυάζει την καινοτομία με τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, αναδείχθηκε στο πλαίσιο του πολυθεματικού συνέδριο «Cyprus AI Conference», που συν-διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το ενδιαφέρον αυτό συνέδριο, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και πραγματοποιήθηκε στις 5–7 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συμμετείχαν 50 ειδικοί από διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία, οι οποίοι συζήτησαν το όραμα, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη ραγδαία εξάπλωση και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, ενώ παρευρέθηκαν πέραν των 300 συνέδρων.

Θέτοντας επί τάπητος την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως καθοριστική δύναμη της εποχή μας, οι ομιλητές ανέλυσαν αρκετά ενδιαφέρονται σημεία. Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το 2026, υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής ατζέντας – από την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής του AI Act, έως την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης και τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου για τους ανήλικους στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του συνεδρίου περιλάμβανε κεντρική ομιλία από τον διοικητή της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, με τίτλο «Artificial Intelligence: Revolution or a Bubble?», καθώς, και παρουσιάσεις και συζητήσεις από συμμετέχοντες επιστήμονες που ανέλυσαν την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της Έρευνας, της Υγείας και της Κυβερνοασφάλειας. Τη δεύτερη μέρα, κεντρικό σημείο αποτέλεσε η ομιλία του επικεφαλής επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Σκουρίδη, με τίτλο «Cyprus AI 2030: AI for Government, Research, and Industry».

Μέσω παρουσιάσεων και επιστημονικών αναλύσεων, οι ομιλητές διερεύνησαν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει βασικούς πυλώνες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η Δημοκρατία, τα Συστήματα Κρίσιμων Υποδομών, η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα. Την τρίτη μέρα, στο επίκεντρο βρέθηκε η ομιλία της δρος Έλενας Ξοπλάκη, επίκουρης καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Justus-Liebig-University of Giessen, στη Γερμανία, με τίτλο «AI in Climate». Ειδικοί συμμετείχαν σε αναλύσεις και συζητήσεις για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν επίσης χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσο Αναστασίου, τον πρόεδρο της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, καθηγητή Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη, και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» και Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου.