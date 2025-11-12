Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνουν σιγά σιγά οι πολίτες. Ήδη αρκετοί δήμοι άρχισαν τον στολισμό των δρόμων, ενώ παράλληλα στις βιτρίνες των καταστημάτων φιγουράρουν χριστουγεννιάτικα προϊόντα και δώρα.

Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει και η πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων από το Τμήμα Δασών, για όσους επιλέξουν να αγοράσουν ένα φυσικό δέντρο, φιλικό προς το περιβάλλον, αντί για πλαστικό.

Στο philenews μίλησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαθεσιμότητα, τις τιμές αλλά και στα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι παρανομήσουν.

Αρχικά, ανέφερε ότι η διάθεση των δέντρων θα αρχίσει στις 26 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

«Οι πωλήσεις θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 μέχρι τις 2:30», σημείωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου επισήμανε ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών, στο πλαίσιο δασοκομικών χειρισμών που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και τη μείωση του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

«Φέτος θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των χριστουγεννιάτικων δέντρων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται κυρίως για τραχεία πεύκη και πολύ λίγα μαύρη πεύκη.

Υπογράμμισε ότι συνήθως διατίθενται στην αγορά πάνω από 1.000 δέντρα.

«Λόγω της ανομβρίας δεν γνωρίζουμε φέτος πόσα θα μπορέσουμε να διαθέσουμε», είπε.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ακόμη ότι οι πολίτες μπορούν, με ένα τηλεφώνημα, να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα και τις διαστάσεις των δέντρων.

Οι τιμές

Τραχεία πεύκη

Μέχρι 1,5 μέτρο: 6 ευρώ

Από 1,5 έως 2 μέτρα: 8 ευρώ

Από 2 έως 2,5 μέτρα: 10 ευρώ

Από 2,5 έως 3 μέτρα: 11 ευρώ

Μαύρη πεύκη

Μέχρι 2 μέτρα: 14 ευρώ

Από 2 έως 2,5 μέτρα: 22 ευρώ

Από 2,5 έως 3 μέτρα: 30 ευρώ

Ποινές για παραβάτες

Όσον αφορά τις ποινές για τους παραβάτες, εξήγησε ότι υπάρχουν ιδιώτες με φυτείες, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από το Τμήμα Δασών πριν προχωρήσουν στην πώληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €5.000, ή φυλάκιση μέχρι ένα έτος, ή και τις δύο ποινές μαζί.

Αυξημένο ενδιαφέρον

Τέλος, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου. «Οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 1.000 δέντρα. Είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμο, φθηνό και φιλικό προς το περιβάλλον», τόνισε.

Κέντρα πώλησης