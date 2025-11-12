Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου για μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ολόκληρο το νησί την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 03:00 τα ξημερώματα έως τις 17:00 το απόγευμα, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά, βόρεια και νότια παράλια, επεκτεινόμενα σταδιακά προς τα ορεινά, το εσωτερικό και τις ανατολικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται σε ένταση και διεύθυνση, ενισχυόμενοι κατά τόπους.

Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τοπικές πλημμύρες, συσσώρευση νερού σε δρόμους και περιορισμένη ορατότητα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.