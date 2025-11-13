Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 3:00 τα ξημερώματα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5:00 το απόγευμα την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τις πρωινές ώρες τα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια παράλια και προοδευτικά και κυρίως μετά το μεσημέρι τα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά.

Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η έντασης της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, σύμφωνα με την προειδοποίηση.

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Σε περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στις νότιες περιοχές του νησιού.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο το Σάββατο τις απογευματινές ώρες πιθανό να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στις νότιες περιοχές του Τροόδους.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.