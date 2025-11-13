Το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στην παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου στην Αθήνα, όπου οδηγός ταξί δεν αποδέχθηκε να εισέλθει στο όχημά του ο σκύλος βοηθείας, απασχόλησε την Επιτροπή Μεταφορών, η οποία με πρόταση νόμου επιδιώκει να θεσπίσει το δικαίωμα της ίσης μετακίνησης των ανθρώπων με αναπηρίες.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος ενέγραψε την πρόταση νόμου ώστε να επιτρέπεται στους σκύλους βοηθείας να εισέρχονται σε όλα τα οχήματα δημόσιας μεταφοράς και στα ταξί, ανέφερε κατά την έναρξη της συζήτησης ότι υπάρχει κενό στη νομοθεσία. Τόνισε ότι με την πρόταση νόμου διασφαλίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να διακινούνται στα μέσα μεταφοράς με τους σκύλους βοηθείας. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσει η Βουλή και αφορούν την εκπαίδευση των σκύλων αλλά και το κόστος.

Το Υπουργείο Μεταφορών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η Αστυνομία συμφώνησαν με την πρόταση νόμου· ωστόσο, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις σχετικά με το αν πρέπει ο Υπουργός Μεταφορών να έχει αρμοδιότητες όσον αφορά τον εξοπλισμό και το είδος του σκύλου βοηθείας.

Από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας τονίστηκε η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα. Ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι πιθανόν να πρέπει να δοθεί σε άλλο Υπουργείο η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των σκύλων βοηθείας.

Ανησυχίες για τον επηρεασμό των επιβατών

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εμπλεκόμενες οργανώσεις εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα όσα προβλέπει η πρόταση νόμου, ενώ τονίστηκε η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι σκύλοι θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι. Η ΟΕΒ τόνισε ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επηρεασμού των συνεπιβατών ή του οδηγού του οχήματος.

Από πλευράς της, η ΠΟΒΕΚ εξέφρασε αμφιβολίες και ζήτησε να βρεθεί λύση για τον τρόπο μεταφοράς των ζώων. Όπως λέχθηκε, τα άτομα με αναπηρίες έχουν πλέον τα δικά τους ειδικά οχήματα για τις μεταφορές τους.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί επεσήμανε ότι αποδέχονται τις μεταφορές σκύλων βοηθείας, αλλά κατά καιρούς αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, καθώς όπως ανέφερε πολλές φορές επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία σκύλου βοηθείας στο όχημα.

«Το πρόβλημα είναι με τα ταξί»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, Χριστάκης Νικολαΐδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως τα άτομα μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομα και όπως επιθυμούν. Ξεκαθάρισε ότι τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τους σκύλους βοηθείας. «Το πρόβλημα είναι με τα ταξί. Οι τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν έχουν μαζί τους έναν σκύλο βοηθείας», ανέφερε.

Τόνισε ότι σε κάποιες χώρες οι σκύλοι είναι εκπαιδευμένοι να ακολουθούν μέχρι και 150 εντολές, ενώ στην Ελλάδα οι σκύλοι ακολουθούν περίπου 50 εντολές.

Ο κ. Νικολαΐδης σημείωσε ότι υπάρχει ζήτημα με τη χρηματοδότηση για την απόκτηση σκύλου βοηθείας. «Πριν από χρόνια η Αστυνομία είχε αναλάβει την εκπαίδευση 10 σκύλων-οδηγών. Δυστυχώς, το πρόγραμμα δεν συνεχίστηκε», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, σε παρέμβασή του ανέφερε ότι θα έπρεπε να ήταν μια αχρείαστη νομοθεσία. «Αν ήμασταν σε μια φυσιολογική χώρα, δεν θα έπρεπε καν να συζητείται αυτό το θέμα. Μου θύμισε την πρόταση της κας Κουκουμά πριν από χρόνια για τον δημόσιο θηλασμό ή την πρόταση για προτεραιότητα στις εγκύους. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για τα αυτονόητα», ανέφερε.