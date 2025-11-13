Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τους μεταφορείς. Κατά την εξέταση των κανονισμών από την Επιτροπή Μεταφορών, το αρμόδιο Υπουργείο εξήγησε ότι αλλάζουν δύο σημεία.

Το πρώτο αφορά την αύξηση του μέγιστου ύψους των φορτηγών από τα 4 μέτρα σε 4,47. Το δεύτερο αφορά το μεταβαλλόμενο μήκος των καρότσων, κάτι το οποίο συνάδει με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εξήγησε ότι το ελάχιστο ύψος που υπάρχει στον αυτοκινητόδρομο είναι 4,70, άρα οι κανονισμοί δεν επηρεάζουν το Τμήμα. Από πλευράς της, η Αστυνομία εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της νομοθεσίας. «Έτσι καλύπτονται τα κενά που είχαν διαφανεί», ανέφερε.

Η ΠΟΒΕΚ ξεκαθάρισε ότι με την τροποποίηση των κανονισμών θα παύσει η παράνομη διακίνηση. Όπως αναφέρθηκε, υπήρξαν καταγγελίες από την Αστυνομία, ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι σε περίπτωση ατυχήματος δεν κάλυπτε τον οδηγό καμία ασφάλεια.

Η διαφορά των 7,5 πόντων

Ωστόσο, αντιρρήσεις έφερε η ΑΗΚ, καθώς ο εκπρόσωπός της εξήγησε ότι τα ρευματοφόρα καλώδια της ΑΗΚ φτάνουν μέχρι τα 5,20 μέτρα. Τόνισε ότι, σύμφωνα με τα βρετανικά στάνταρ ασφάλειας, πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας 80 πόντων, άρα το ύψος πέφτει στα 4,40. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ένα καλώδιο θα χαλαρώσει.

Σε παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα υπογράμμισε ότι η διαφορά είναι 72,5 πόντοι αντί 80. «Θα είχαμε θέμα αν τα καλώδια ήταν κοντά στα 4,47, όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι 5,20 τα καλώδια», είπε.

Ο εκπρόσωπος της ΑΗΚ επανήλθε, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει πως οι 7,5 πόντοι λιγότεροι είναι ασφαλείς κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. «Δεν μπορώ να πω ότι 7,5 πόντοι δεν είναι τίποτα και αύριο να έχουμε ένα ατύχημα», ανέφερε.

Ο κ. Κώστα, σε νέα παρέμβασή του, εξήγησε ότι δεν είναι 7,5 πόντοι αλλά 80.

Στο τέλος, τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Cablenet, ο οποίος ανέφερε ότι τα καλώδιά της βρίσκονται στα 4,80, άρα υπάρχει μια διαφορά 30 πόντων από το ύψος των φορτηγών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα καλώδια της δεν είναι ηλεκτροφόρα.