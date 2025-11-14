Η αυξητική τάση που καταγράφουν τα περιστατικά σχολικής βίας και παραβατικότητας, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, προβληματίζουν έντονα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές της επιτροπής Παιδείας.

Ανάμεσα στα τόσα άλλα μέτρα που κατά καιρούς πέφτουν στο τραπέζι των συζητήσεων όλων των φορέων με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση – διαχείριση αυτών των περιστατικών, φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει η επιθυμία και το αίτημα όπως η εναλλακτική δομή φοίτησης επεκταθεί άμεσα και σε άλλες πόλεις, πλην της Λευκωσίας, και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.

Πρόκειται για το εναλλακτικό σχολείο, το οποίο λειτούργησε την περσινή σχολική χρονιά σε πιλοτική βάση και είχε στόχο να «αγκαλιάσει» μαθητές (δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός), οι οποίοι εκδήλωναν ακραίες παραβατικές συμπεριφορές, είτε βρίσκονταν πολύ κοντά στο να εγκαταλείψουν το σχολείο λόγω διαφόρων προβλημάτων.

Το θέμα επανήλθε στο πλαίσιο της προχθεσινής διάσκεψης Τύπου της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου και παρουσιάστηκε το έργο πενταετίας της, με τον πρόεδρο της Παύλο Μυλωνά, να σημειώνει πως πρέπει να υπάρξει το εναλλακτικό σχολείο στήριξης παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι το εναλλακτικό πρόγραμμα φοίτησης λειτούργησε με στόχο να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαίδευσης και θεραπείας σε μαθητές ηλικιών 12 με 18 ετών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόστηκε ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, επομένως κρίθηκε ως εξατομικευμένο. Στόχος του υπουργείου Παιδείας όταν το εφάρμοσε πέρσι στη Λευκωσία ήταν κατά τη φοίτηση των παιδιών στο εναλλακτικό πρόγραμμα να διατηρείται στενή επαφή με το σχολείο κανονικής φοίτησής τους, στο οποίο επιστρέφουν μετά. Μέσα στο πρόγραμμα εκτός από εκπαιδευτικοί, έχουν ενεργή εμπλοκή και κλινικοί ψυχολόγοι/παιδοψυχίατροι ούτως ώστε να παρέχεται άμεσα η κατάλληλη θεραπεία και δράση για κάθε παιδί.