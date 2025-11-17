Υπόδικοι μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού απεφάνθη σήμερα ο Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τις τέσσερις κατηγορούμενοι της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Πρόκειται για τους δύο 30χρονους, τον 31χρονο Γεωργιανό και τον 51χρονο ελλαδικής καταγωγής, για τον οποίο ο δικηγόρος του ήταν ο μόνος που έγειρε ένσταση στην κράτησή του ως υπόδικου.

Το Δικαστήριο, στην πολυσέλιδη απόφασή του, ανέφερε ότι «κρίνω πως υφίσταται κίνδυνος φυγοδικίας» για τον 51χρονο, σημειώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν ισχυροί δεσμοί του κατηγορουμένου με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τόνισε επίσης ότι ο κίνδυνος φυγοδικίας, καθώς και κίνδυνος επηρεασμού μαρτύρων, είναι υπαρκτός για όλους τους κατηγορούμενους.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε την περασμένη Πέμπτη και παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας να ορίζεται για τις 29 Ιανουαρίου 2026.