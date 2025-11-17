«Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν» διαμηνύει ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους και της Αθηνάς Δημητρίου, μετά την είδηση για ποινικές διώξεις εις βάρος τους και άλλων 6 προσώπων για την υπόθεση της διαρροής εγγράφων από τις Κεντρικές Φυλακές.

Ο Κρις Τριανταφυλλίδης κάνει λόγο για την «τελευταία πράξη ενός σίριαλ ανθρωποφαγίας», το οποίο άρχισε όταν η Άννα Αριστοτέλους κατήγγειλε τον Μιχάλη Κατσουνωτό ότι είχε ζητήσει από κατάδικο να του εξασφαλίσει βίντεο που να την αφορά προσωπικά «για να την κάψει πριν προλάβει να πάει σε άλλη θέση».

Μετά από μια αναδρομή στα γεγονότα, όπως τα αντιλαμβάνεται η πλευρά των δύο πρώην διευθυντικών στελεχών των Φυλακών, ο κ. Τριανταφυλλίδης σημειώνει ότι οι δύο γυναίκες εμπιστεύονται την κυπριακή δικαιοσύνη και «θα δώσουν μάχη» ώστε η αλήθεια να λάμψει.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κρις Τριανταφυλλίδη:

«Οι πελάτιδες μου κ.κ. ΄Αννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου έχουν πληροφορηθεί από τα ΜΜΕ ότι σήμερα έχει καταχωρηθεί εναντίον τους Ποινική υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό έγγραφα που ευρέθησαν εκτός του χώρου των Κεντρικών Φυλακών. Η υπόθεση σε σχέση με την οποία, αμφότερες, ουδεμία σχέση έχουν.

Αυτή είναι η τελευταία «πράξη ενός σίριαλ ανθρωποφαγίας» που άρχισε όταν η τότε η Γενική Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών κα ΄Αννα Αριστοτέλους «τόλμησε» να καταγγείλει τον νυν Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας κ. Κατσουνωτό ότι είχε ζητήσει από κατάδικο να του εξασφαλίσει βίντεο που να την αφορά προσωπικά «για να την κάψει πριν προλάβει να πάει σε άλλη θέση». Ακολούθησε καταγγελία της εις τον Γενικό Εισαγγελέα, διορισμός από τον τελευταίο ανεξάρτητου Ποινικού ανακριτή – τον Δικηγόρο κον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη -, εύρημα του τελευταίου ότι μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν κατά του κου Κατσουνωτού Ποινικά αδικήματα πλην όμως ουδέποτε καταχωρήθηκε εναντίον του Ποινική υπόθεση δια λόγους, όπως δηλώθηκε, Δημοσίου Συμφέροντος.

Όταν η κα Αριστοτέλους προχώρησε η ίδια με Ιδιωτική Ποινική δίωξη ο Γενικός Εισαγγελέας, και πάλι δια λόγους Δημοσίου Συμφέροντος, ασκώντας το Συνταγματικό του δικαίωμα με βάση το ΄Αρθρο 113 του Συντάγματος ανέστειλε την εν λόγω Ιδιωτική Ποινική δίωξη. Επακολούθησε έρευνα κατά της κας Αριστοτέλους σε σχέση με τα προαναφερόμενα έγγραφα και λόγω αυτής τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα η οποία λήγει στο τέλος Νοεμβρίου εξ΄ ου και η σημερινή εσπευσμένη καταχώρηση Ποινικής υπόθεσης εναντίον της.

Τελειώνω αυτή την σύντομη «θλιβερή» αναδρομή αναφέροντας ότι όταν πρόσφατα η κα Αριστοτέλους ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα διορισμό ανεξάρτητων Ποινικών ανακριτών δια να ερευνήσουν τα αναφερόμενα σε πιστοποιημένες από Πιστοποιών Υπάλληλο δηλώσεις δύο καταδίκων αναφορικά με παραινέσεις εκ μέρους, μεταξύ άλλων, και του κου Κατσουνωτού δια να προβούν σε δηλώσεις εναντίον της κας Αριστοτέλους – πράγμα το οποίο αρνήθηκαν να πράξουν – ο Γενικός Εισαγγελέας αρνήθηκε να διορίσει ανεξάρτητους Ποινικούς ανακριτές αφήνοντας το θέμα να ερευνηθεί από την Αστυνομία η οποία θα ερευνούσε μεταξύ άλλων και τον Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας!!

Πρόσφατα υπήρξε πληροφόρηση ότι η Αστυνομία επέλεξε να διερευνήσει αν όντως ο Πιστοποιών Υπάλληλος ήτο παρών όταν πιστοποιούσε τις υπογραφές στις δηλώσεις των δύο καταδίκων, αντί να ασχοληθεί με το ίδιο το περιεχόμενο των καταγγελιών.

Τόσο η κα Αριστοτέλους όσο και η κα Δημητρίου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Δικαιοσύνη και θα «δώσουν την μάχη» ούτως ώστε στο τέλος αυτού του σίριαλ να λάμψει η αλήθεια σε αυτό το παρατεταμένο σίριαλ. Αφού θέλουν πόλεμο θα τον έχουν.»