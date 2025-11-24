Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Νεκτάριου Βασιλείου, μαθητή του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Βαρνάβα στο Λιοπέτρι και συμμετείχε στο γλέντι που στήθηκε για τα γενέθλιά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για τον μαθητή που είχε ζητήσει πριν από λίγο καιρό επέκταση της φοίτησης των μαθητών στα ειδικά σχολεία και είχε γίνει η αφορμή για να λάβει σχετική απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στη γιορτή που ετοίμασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τα γενέθλια του Νεκτάριου που έκλεισε σήμερα τα 22 του χρόνια. Χόρεψε, μάλιστα, και τραγούδησε υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής από τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ. Ακολούθως παρακάθισε σε σύσκεψη με γονείς και εκπαιδευτικούς και προανήγγειλε ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Κυβέρνηση, ώστε τα παιδιά των ειδικών σχολείων να έχουν δεύτερη ευκαιρία.

Στις δηλώσεις του ανέφερε πως ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά στην πρόσκληση του Νεκτάριου, υπενθυμίζοντας πως μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Παραλίμνι, η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως παρατείνει για ένα χρόνο την παραμονή των παιδιών στα ειδικά σχολεία.

«Πέραν της τεράστιας χαράς που ένιωσα ευρισκόμενος εδώ, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους γονείς, τους καθηγητές και τα οργανωμένα σύνολα γιατί ο στόχος μας είναι να βρούμε μόνιμη λύση. Η επέκταση του ενός έτους αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό το θέμα, αλλά δεν δίνει μόνιμη λύση», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πρόσθεσε ακόμη πως «έγινε μια πολύ καλή συζήτηση και τις επόμενες των ημερών θα λάβω συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με τα προγράμματα, που εκεί εντοπίζεται μια βασική αδυναμία, έτσι ώστε με την ουσιαστική στήριξη του κράτους αυτά τα παιδιά να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες».