Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει υποβάλει παραίτηση, ξεκαθαρίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας στο Λιοπέτρι και ερωτηθείς κατά πόσον σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης εξέφρασε την πρόθεση του να παραιτηθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε πως «δεν έχει υποβάλει παραίτηση ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας».

«Στον ίδιο εναπόκειται τι θα πράξει» είπε και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους είπε πως «μου ζητάτε να τοποθετηθώ για κάτι που δεν τέθηκε ενώπιον μου».

Σε ερώτηση κατά πόσον ο κ. Αγγελίδης τον έχει ενημερώσει για τους προβληματισμούς του και για τα παράπονα του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε πως «μιλούμε για τους προβληματισμούς και μιλώ για τους προβληματισμούς με όλους τους αξιωματούχους, ανεξάρτητους και μη για προβληματισμό, για προβλήματα και για προκλήσεις που υπάρχουν».

