Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε, την περασμένη Πέμπτη 20/11, αίτημα αναστολής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/581.

Οι αιτητές, οι οποίοι είχαν αποκτήσει την υπηκοότητα στο πλαίσιο του τότε Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που τερματίστηκε την 1η Νοεμβρίου 2020, ζήτησαν με προσφυγή τους την αναστολή εκτέλεσης της κυβερνητικής απόφασης. Η αίτηση προσέκρουσε σε ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Γενική Εισαγγελία, η Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, είχε προχωρήσει το 2022 στην έκδοση Διατάγματος αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αιτητές ζήτησαν αναστολή μέχρι την οριστική εκδίκαση της προσφυγής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους που προβλήθηκαν από τους αιτητές, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως έκδηλη παρανομία από πλευράς Δημοκρατίας ούτε ανεπανόρθωτη βλάβη που να δικαιολογεί αναστολή της απόφασης.

Παράλληλα, υιοθέτησε τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι οποιοδήποτε εύρημα επί των ζητημάτων αυτών θα εξεταστεί κατά την ουσιαστική κρίση της προσφυγής. Την υπόθεση χειρίστηκε, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Σίμος Π. Πλατής.