Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία αποφάσισαν την επέκταση της συνεργασίας τους σε θέματα αμυντικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Τετραμερούς Συνεργασίας (QUAD). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής των τεσσάρων χωρών συναντήθηκαν τη Δευτέρα στη Λάρνακα και σε κοινή δήλωση ανέφεραν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας, «για να προωθήσουμε το κοινό μας όραμα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Προστίθεται ότι από την έναρξη της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD), οι χώρες επέδειξαν σύμπνοια και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ασφαλείας στην περιοχή.

“Η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέσω κοινών ασκήσεων, όπως η “ΕΥΝΟΜΙΑ”, και η εμβάθυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας μας, έχουν ενισχύσει τη συλλογική μας ικανότητα να διαφυλάξουμε τα κοινά μας συμφέροντα και να προωθήσουμε την ειρήνη”, αναφέρεται.

Συμφωνήθηκε επέκταση εύρους των κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναδυόμενους τομείς όπως η κυβερνοάμυνα, οι υβριδικές απειλές και η θαλάσσια ασφάλεια, βελτίωση μηχανισμών συντονισμένης αντίδρασης σε κρίσεις, διασφαλίζοντας ταχεία και αποτελεσματική δράση απέναντι σε απρόβλεπτες εξελίξεις και ενίσχυση καινοτομίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση νέων και σύνθετων προκλήσεων ασφαλείας.

Οι τέσσερις χώρες ενισχύουν τη δέσμευσή τους για ειρηνική επίλυση των διαφορών, υποστηρίζοντας τη διπλωματία ως τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισής μας για την περιφερειακή σταθερότητα και δηλώνουν υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και της αρχής της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την ευημερία και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

“Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και το όραμα της Πρωτοβουλίας QUAD, βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα αποφέρει απτά οφέλη για τις χώρες μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή“, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ