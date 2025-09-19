Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αεροναυτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ 6-2025» η οποία διεξήχθη από τις 11 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025, στον θαλάσσιο χώρο δυτικά και νότια της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της άσκησης, η οποία φέτος συνδιοργανώθηκε από την Κύπρο και την Γαλλία, συμμετείχαν δυνάμεις από την Εθνική Φρουρά, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας και τις Γαλλικές, Ελληνικές και Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), και εξετάστηκαν αντικείμενα Θαλάσσιας Απαγόρευσης, Έρευνας και Διάσωσης, Κυβερνοάμυνας και Αντιμετώπισης Ασύμμετρων Απειλών.

Σκοπός της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ΕΔ των τεσσάρων χωρών, καθώς και η ενίσχυση της κοινής ναυτικής και αεροπορικής παρουσίας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, για την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) και του Διεθνούς Δίκαιου και την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας.