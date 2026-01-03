Στρατιωτική άσκηση νοτίως της Κύπρου, πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες η τουρκική πολεμική αεροπορία. Μια ακόμη προκλητική ενέργεια της κατοχικής δύναμης.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρεται ότι «πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική πτήση στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, νοτίως της νήσου Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών και βοηθητικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας».

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονταν και φωτογραφίες από τη δραστηριότητα. Οι τουρκικές κινήσεις έχουν καταγραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κ.ΒΕΝ.