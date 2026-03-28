Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα, με τον εντοπισμό υψηλής ποιότητας διαμερισμάτων να παραμένει εγχείρημα με υψηλό βαθμό δυσκολίας για όσους επιδιώκουν μια ανάλογη επένδυση. Η Λάρνακα αναδεικνύεται πλέον ως ιδιαίτερα ελκυστική τοποθεσία για αγορά οικιστικού ακινήτου, καθώς συνδυάζει όλα τα οφέλη μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου με την ομορφιά των παραθαλάσσιων περιοχών της και την εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, αλλά και τις προσιτές τιμές.

Η Altamira Real Estate εντόπισε και παρουσιάζει μια σειρά από μοναδικά διαμερίσματα στις πιο προνομιακές τοποθεσίες της Λάρνακας. Εκκινώντας από την εκπληκτική τιμή των €75,000, τα ακίνητα της συλλογής είναι στην πλειονότητά τους κενά και πολλά από αυτά διαθέτουν ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Παράλληλα, έχουν επιλεγεί με γνώμονα την προσβασιμότητά τους σε κάθε είδους υπηρεσίες και ανέσεις, αλλά και τη λειτουργικότητα των χώρων τους.

Από τα ακίνητα της συλλογής ξεχωρίζει διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον όμορφο Μαζωτό. Πωλείται στην ασύγκριτη τιμή των €75,000 και βρίσκεται σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τον συνδετικό δρόμο Μαζωτού – Αλαμινός. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με κουζίνα, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο και βεράντες, ενώ το συνολικό εμβαδόν του ανέρχεται σε 79 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί, υπάρχει βεράντα οροφής 43 τ.μ.

Άλλο ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, με συνολικό εμβαδόν 93 τ.μ., πωλείται στην Ενορία Άγιοι Ανάργυροι ΙΙ. Ιδανικά τοποθετημένο κοντά στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία και κουζίνα, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο βεράντα, δύο χώρους στάθμευσης και αποθήκη. Το ακίνητο πωλείται προς €150,000.

Στα διαχρονικά περιζήτητα Περβόλια πωλείται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Με εμβαδόν 79 τ.μ., το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο της κοινότητας. Πωλείται στην τιμή των €90,000 και διαθέτει ενιαίο χώρο κουζίνας με σαλόνι και τραπεζαρία, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο, βεράντες και χώρο στάθμευσης.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων εντοπίζεται στο Κίτι, κοντά στο Γυμνάσιο Κιτίου και με άριστη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις. Η τιμή πώλησής του είναι €180,000, ενώ το συνολικό εμβαδόν του ανέρχεται σε 102 τ.μ. Το διαμέρισμα αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα, μπάνιο, τα δύο υπνοδωμάτια και βεράντα.

Στην εκπληκτική τιμή των €80,000, ξεχωρίζει διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη δημοφιλή Τερσεφάνου. Με συνολικό εμβαδόν 59 τ.μ., το διαμέρισμα απολαμβάνει όλα τα προνόμια μιας εξαιρετικής τοποθεσίας, ενώ βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και το Δημοτικό Σχολείο Τερσεφάνου. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, μπάνιο, βεράντα και χώρο στάθμευσης.

Άλλο ένα διαμέρισμα πωλείται στην Τερσεφάνου, σε μια εξαιρετική περιοχή, κοντά στο κέντρο της κοινότητας και μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, ενιαίο καθιστικό με κουζίνα και τραπεζαρία, μπάνιο, τουαλέτα φιλοξενούμενων και μεγάλη βεράντα, ενώ έχει δικαίωμα χρήσης χώρου στάθμευσης. Ακόμη, εντάσσεται σε συγκρότημα με κοινόχρηστη πισίνα. Η τιμή πώλησης του ακινήτου είναι €190,000 και το εμβαδόν του ανέρχεται σε 120 τ.μ., με επιπλέον 125 τ.μ. ακάλυπτης βεράντας.

Και πάλι στην ίδια περιοχή της Τερσεφάνου, η οποία απολαμβάνει πλήθος ανέσεων και υπηρεσιών, πωλείται διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου προς €100,000. Με συνολικό εμβαδόν 65 τ.μ., το ακίνητο διαθέτει ενιαίο καθιστικό με κουζίνα και τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο, μπάνιο, βεράντα, καθώς και δικαίωμα χρήσης χώρου στάθμευσης. Επιπλέον, διαθέτει δικαίωμα χρήσης της κοινόχρηστης πισίνας του συγκροτήματος.

Στο ίδιο προνομιακό συγκρότημα της Τερσεφάνου εντοπίζεται ένα ακόμα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Με συνολικό εμβαδόν 151 τ.μ., το ακίνητο πωλείται στην τιμή των €155,000. Διαθέτει ενιαίο καθιστικό με κουζίνα και τραπεζαρία, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο, βεράντες, δικαίωμα χρήσης χώρου στάθμευσης, καθώς και πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα του συγκροτήματος.

Σε μια ιδανική τοποθεσία στα Περβόλια, μόλις 700 μέτρα από την ακτογραμμή, πωλείται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην ασυναγώνιστη τιμή των €75,000. Το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 77 τ.μ. και αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία και κουζίνα, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο και βεράντα.



Διώροφο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων πωλείται στην Ορόκλινη προς €105,000. Διαθέτοντας πρόσβαση σε κάθε είδους υπηρεσίες και ανέσεις και απέχοντας μόλις 1,2 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας, το ακίνητο αποτελείται από ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία και κουζίνα, κυρίως μπάνιο, τουαλέτα φιλοξενουμένων, γραφείο, τα δύο υπνοδωμάτια και βεράντες. Το συνολικό του εμβαδόν ανέρχεται σε 150 τ.μ., ενώ πρόσθετο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι διαθέτει και βεράντα οροφής συνολικής έκτασης 84 τ.μ.

Μεταξύ των ακινήτων της συλλογής συγκαταλέγονται και δύο κενά ενοποιημένα γραφεία στη Χρυσοπολίτισσα, με ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Με τιμή πώλησης €288,000, τα ακίνητα είναι ιδανικά τοποθετημένα επί της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, σε απόσταση αναπνοής από το παλιό νοσοκομείο Λάρνακας και τον κυκλικό κόμβο του παλαιού Γ.Σ.Ζ. Το ένα εκ των δύο γραφείων αποτελείται από χώρο υποδοχής, έξι γραφεία, ντους με αποχωρητήριο, μπάνιο και βεράντες. Το δεύτερο γραφείο αποτελείται από τρία γραφεία, καθιστικό, κουζίνα, ντους με αποχωρητήριο και βεράντες. Το συνολικό εμβαδόν του ενοποιημένου ακινήτου ανέρχεται σε 182 τ.μ.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.