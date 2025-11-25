Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταγραφή του EIGE για την περίοδο 2023-2024, το 76% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο είναι γυναίκες, με καταγεγραμμένες στην Αστυνομία καταγγελίες από 2.614 γυναίκες θύματα κατά το 2022, ενώ κατά την ίδια περίοδο υπήρξαν 57 καταγγελίες για βιασμό, αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Λοττίδη, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι το Γραφείο της συνεχίζει να παρεμβαίνει μέσω της εξέτασης καταγγελιών που αφορούν, τόσο σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, όσο και στην ανταπόκριση των κρατικών αρχών σε περιστατικά έμφυλης βίας.

Διενεργεί επίσης ευρείες εκπαιδεύσεις ενδιαφερόμενων προσώπων σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα και παρεμβαίνει, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, για να στηλιτεύσει περιστατικά σεξιστικού λόγου στον δημόσιο λόγο, συμμετέχοντας και σε συζητήσει στο Κοινοβούλιο.

Αναφέρει επίσης ότι τα στοιχεία σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύουν χωρίς αμφιβολία ότι η εξάλειψη της έμφυλης βίας συνεχίζει να απαιτεί σταθερή, αποφασιστική και συλλογική δράση.

Η Επίτροπος γνωστοποιεί εξάλλου ότι το Γραφείο της από σήμερα ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης με την διάχυση μίας αφίσας που σκοπό έχει να αφυπνίσει τα θύματα και να στηρίξει τις καταγγελίες, τοποθετώντας την γυναίκα στο επίκεντρο και στην κινητήρια δύναμη για την κάθε καταδίκη ως η μόνη οδός για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

ΚΥΠΕ