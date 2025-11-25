Η Ορθόδοξη Εκκλησία εισέρχεται από σήμερα στην πλέον πολυ-εορταστική περίοδο του έτους, καθώς το διάστημα που διανύουμε μέχρι και την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό ονομαστικών εορτών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στην εκπομπή του Άλφα Κύπρου, Alpha Ενημέρωση η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αρχείου Πληθυσμού και Εκλογών, Νατάσα Οικονόμου, οι εορτάζοντες από τις 25 Νοεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου αντιστοιχούν σε περισσότερους από 250.000 πολίτες.

Ενδεικτικά στις 30/11 του Αποστόλου Ανδρέα γιορτάζουν συνολικά 64.489 πολίτες, στις 26/12 στην γιορτή της Παναγίας γιορτάζουν άλλοι 60.771, τα Χριστούγεννα έχουν γιορτή συνολικά 38.827 άτομα, ενώ στις 6/12 του Αγίου Νικολάου γιορτάζουν συνολικά 22.373 άτομα.

Η κ. Οικονόμου ανέφερε ότι οι Κύπριοι διατηρούν σε μεγάλο βαθμό οικογενειακά ονόματα, αν και παρατηρείται τάση επιλογής υποκοριστικών.

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής και θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου σημείωσε ότι, βάσει εκκλησιαστικής παράδοσης, τα νεογέννητα παιδιά λαμβάνουν ονόματα Αγίων, ώστε να τιμούν τη μνήμη τους και να ακολουθούν τον χριστιανικό δρόμο.

Ο κ. Ευσταθίου πρόσθεσε ότι η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα στη βάπτιση παιδιών με «παράξενα» ή αρχαιοελληνικά ονόματα, υπό την προϋπόθεση ότι αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ κληρικών και λαϊκών που παρατηρούνταν στο παρελθόν.