Ούτε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος φαίνεται να είναι εφικτός στην περίπτωση της Αστυνομίας Κύπρου και της Γενικής Εισαγγελίας.

Τουλάχιστον, αυτό προκύπτει από τις θέσεις που εκφράζει η βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε χθεσινή επιστολή της προς τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη.

Το θέμα που εγείρεται στην επιστολή της βουλευτού, την οποία κατέχει ο «Φ», είναι ότι εδώ και πέραν των τεσσάρων μηνών, ερώτημα της κ. Χαραλαμπίδου για τις ποινικές διώξεις που έχουν ανασταλεί ή διακοπεί κατόπιν απόφασης από τους νυν επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας παραμένει αναπάντητο από την Αστυνομία. Κι αυτό παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις που, όπως υποστηρίζει η ίδια η βουλευτής, της είχαν δοθεί από υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις.

Το ερώτημα είχε εγερθεί σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 14 Ιουλίου. Συζητήθηκε θέμα συμμόρφωσης με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή την ετυμηγορία του ΕΔΑΔ για την γνωστή υπόθεση της Ν.Τ. Η τελευταία είχε καταγγείλει βιασμό της από πρόσωπο που ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και, όπως είχε υποδείξει στην ετυμηγορία του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κακώς αποφασίστηκε η αναστολή δίωξης του από τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Στην εν λόγω συνεδρίαση ζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία για τις ποινικές διώξεις (μη άσκηση, διακοπή ή αναστολή), με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας να αναφέρει ότι αρμόδια για την τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων είναι η Αστυνομία Κύπρου.

Την επομένη (15/7/2025) η κ. Χαραλαμπίδου ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, υπέβαλε τέσσερα συναφή ερωτήματα προς το αστυνομικό Σώμα στη βάση των διαμειφθέντων στη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας.

Εντούτοις, η Αστυνομία βάσει των θέσεών της αποφεύγει μέχρι και σήμερα να απαντήσει. Μάλιστα, στη χθεσινή της επιστολή προς τον αρχηγό Αστυνομίας η κ. Χαραλαμπίδου αποδίδει μια εικόνα απροθυμίας στην απάντηση των επίμαχων ερωτημάτων και εν τέλει στροφής 180 μοιρών.

Αναφέρει, ανάμεσα σ΄ άλλα, πως σε δυο περιπτώσεις δυο βοηθοί αρχηγοί Αστυνομίας, ο Μάριος Αγιώτης και ο Ιωάννης Γεωργίου, αντιστοίχως, είχαν δώσει προφορικές διαβεβαιώσεις σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών για απάντηση των ερωτημάτων, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο κ. Αγιώτης φέρεται να έδωσε τη σχετική διαβεβαίωση ενώπιον του υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη, ενώ ο κ. Γεωργίου, βάσει των θέσεων της Χαραλαμπίδου, στις 8 Σεπτεμβρίου είχε δεσμευτεί να απαντήσει εντός 15 ημερών.

Στις γραπτές της θέσεις προς τον αρχηγό Αστυνομίας, η κ. Χαραλαπίδου σημειώνει: «Με την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος, έδωσα οδηγίες στη γραμματεία της κοινοβουλευτικής επιτροπής (…), όπως προβεί σε τηλεφωνική υπενθύμιση προς το γραφείο του βοηθού Αρχηγού κ. Ιωάννη Γεωργίου για την απάντηση των εν λόγω στοιχείων. Παρά τις πιο πάνω αναφερόμενες διαβεβαιώσεις και υπενθυμίσεις, δεν απεστάλησαν οποιαδήποτε στοιχεία. Αντιθέτως, κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της γραμματείας της επιτροπής με το γραφείο του βοηθού αρχηγού Αστυνομίας, ημερομηνίας 18/11/2025, αναφέρθηκε ότι δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθούν τα ζητηθέντα στοιχεία και, ως εκ τούτου, δεν θα αποσταλεί οποιαδήποτε σχετική επιστολή». Στην κατακλείδα της, η κ. Χαραλαμπίδου ζητά από τον αρχηγό Αστυνομίας αμέσως «επίσημη ενημέρωση γραπτή ενημέρωση, ώστε η επιτροπή να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσίας της Δημοκρατίας».

Να σημειωθεί ότι όταν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε στείλει αρχική επιστολή στις 15 Ιουλίου υποδείκνυε την «καθορισμένη διαδικασία διαβίβασης διαβαθμισμένων εγγράφων», «σε περίπτωση που η παροχή των εν λόγω στοιχείων απαιτεί διαβάθμιση ή ειδικό χειρισμό».

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες το απόγευμα με τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, για να ζητήσει αντίλογο. Μας ανέφερε πως δεν είχε υπόψιν του το περιεχόμενο της επιστολής, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί μεταγενέστερα.