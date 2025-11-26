Με διαφωνίες, αλλά και εισηγήσεις συνεχίστηκε χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, η κατ’ άρθρο εξέταση του «Περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2025». Κατά τη συζήτηση, συγκεκριμένο άρθρο του τροποποιητικού νομοσχεδίου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση εκ μέρους της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ).

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2(α) προβλέπεται η διαγραφή του ορισμού του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ), αλλαγή που είχε συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαβουλεύσεων από το υπουργείο Γεωργίας, το υπουργείο Οικονομικών, καθώς και όλες τις αγροτικές οργανώσεις, με μοναδική εξαίρεση την ΠΕΚ. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, στη διαγραφή συμφώνησε και η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΚ εξέφρασε ξεκάθαρη διαφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η Οργάνωση δεν είχε συναινέσει κατά τη φάση διαβούλευσης και θεωρεί προβληματική την κατάργηση του συγκεκριμένου ορισμού. Τα εμπλεκόμενα μέρη που τάσσονται υπέρ της διαγραφής τονίζουν πως όλες οι εκτελεστικές εργασίες θα μεταφερθούν στην υπό ίδρυση εταιρεία, καθιστώντας τον ορισμό περιττό.

Στο άρθρο 3 συζητήθηκε η τροποποίηση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΚΠ, όπου έγινε ειδική αναφορά στον όρο «επικεφαλής από τις Αγροτικές Οργανώσεις». Κατόπιν συζήτησης προτάθηκε η αντικατάσταση του όρου με το «ηγεσία των Αγροτικών Οργανώσεων», συνοδευόμενη από σχετικό ορισμό στο άρθρο 2.

Αναμένεται όπως ο όρος «ηγεσία» οριστεί ως: «ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Οργανωτικός».

Κατά τη συζήτηση του ίδιου άρθρου, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ΕΚΑ, Παναγροτικός και Νέα Αγροτική επανέφεραν έντονα αίτημα για διατήρηση της συμμετοχής εκπροσώπου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΚΠ, όπως ισχύει στον υφιστάμενο νόμο. Θέση των τριών Οργανώσεων είναι ότι η συμμετοχή του θεσμού θα μεταφέρει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΠΕΚ όμως διαφώνησε και με αυτή την πρόταση, εκφράζοντας επιφύλαξη για τη συνέχιση της θεσμικής παρουσίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο νέο σχήμα. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι δεν φαίνεται να προκύπτει πρόβλημα.