Δεν πρέπει να αντικρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις με φόβο και ανησυχία, αλλά ως μια διαδικασία εξέλιξης και εκσυγχρονισμού που συμβάλλει στην ανασυγκρότηση και στον μετασχηματισμό της χώρας μας προς όφελος της κοινωνίας, ανέφερε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου του Κυπριανού Λούη «Η Δημόσια Διοίκηση της Κύπρου και η προσαρμογή της στις σύγχρονες προκλήσεις». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «η ανάγκη για συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Οι μεταρρυθμίσεις, οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών, η απλούστευση διαδικασιών, η κατάργηση δομών που λειτουργούν ως τροχοπέδη, αλλά και η αξιοποίηση μοχλών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας αποτελούν μονόδρομο και -επαναλαμβάνω- είναι ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνησή μας».

«Στόχος μας -το λέω συχνά- είναι στην πράξη να αλλάξουμε το κράτος του 1960 – τα δεδομένα του 2025 είναι σαφώς διαφορετικά – και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας, γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο μέσα από τις μεταρρυθμίσεις, μέσα από τις αλλαγές να υπηρετήσουμε, ως όλοι μας οφείλουμε, την κοινωνία», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Και είναι προς αυτή την κατεύθυνση που αγγίζουμε και δύσκολα θέματα, θέματα με τα οποία για πολλά χρόνια δεν έχουμε ασχοληθεί», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, σημείωσε ότι «πολλές φορές στην περίπτωση της Κύπρου το γεγονός της συνεχιζόμενης κατοχής από το 1974 χρησιμοποιείται – σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά από κάποιους – έτσι ώστε να μην προωθηθούν τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στις οποίες «οφείλουμε να προχωρήσουμε στη χώρα μας». Σε σχέση με τη διακυβέρνησή του, ανέφερε ενδεικτικά τη φορολογική μεταρρύθμιση, τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

«Γινόμαστε μάρτυρες αντιδράσεων και -αν θέλετε- εμποδίων σε μεταρρυθμιστικές πολιτικές από όσους αντικρίζουν την αλλαγή ως απειλή και όχι ως ευκαιρία», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για «μια αναμενόμενη σε κάποιο βαθμό αντίδραση μια ανθρώπινη αντίδραση, αφού σε πολλούς η αλλαγή δημιουργεί φόβους και ανησυχίες». «Όλοι όμως είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε μέρα που περνά χωρίς να υλοποιούνται αλλαγές, χωρίς να υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις, τότε το τίμημα – δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό, (αλλά) περισσότερο σαφώς το κοινωνικό, είναι πολύ μεγάλο», επεσήμανε.

«Και δυστυχώς, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς όσον αφορά την κυπριακή πραγματικότητα, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι πολλές αλλαγές στη χώρα μας που έγιναν πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν συνειδητή επιλογή, αλλά στην ουσία επιβλήθηκαν λόγω των οικονομικών δεδομένων στη χώρα μας, της κατάρρευσης της οικονομίας», είπε. Η προηγούμενη Κυβέρνηση, σημείωσε, «πολύ ορθά, πολύ εύστοχα παρουσίασε αυτές τις αλλαγές (και) ότι έχει την ιδιοκτησία αυτών των αλλαγών. Δεν παρουσιάστηκαν, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας, ότι μας τις επιβάλλουν κάποιοι τρίτοι κακοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Παρουσιάστηκαν πολύ εύστοχα ως κάτι που έπρεπε να κάνουμε για τη χώρα μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε το μήνυμα «ότι δεν πρέπει να αντικρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις με φόβο, με ανησυχία, αλλά ως μία διαδικασία εξέλιξης, ως μια διαδικασία εκσυγχρονισμού που συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της χώρας μας και στον μετασχηματισμό της, πάντα προς όφελος της κοινωνίας».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συμπλήρωσε φέτος 65 χρόνια ζωής. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 21 χρόνια, η σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της χώρας μας από ιδρύσεώς της, υπήρξε, θεωρώ, η κορυφαία μεταβολή, πιο σημαντική και ουσιαστική αλλαγή και η οποία λειτούργησε καταλυτικά στον μετασχηματισμό της χώρας μας», τόνισε. «Και αυτό είναι κάτι το οποίο αξιοποιούμε και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, που υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι στο πλαίσιο της επανένωσης, στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού και ως Ελληνοκύπριοι, θα ελέγχουμε ή θα επιχειρήσουμε να επιβληθούμε στους Τουρκοκύπριους», ανέφερε. «Αυτό δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να γίνει, ούτε έχουμε καμιά τέτοια επιθυμία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα και για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και για την εφαρμογή μιας ενδεχόμενης λύσης, απαντώντας στις όποιες ανησυχίες υπάρχουν», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Η ένταξή μας, λοιπόν, σε ένα διεθνές και ενωσιακό περιβάλλον επέφερε διαρθρωτικές αλλαγές και στην κυπριακή δημόσια διοίκηση. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα του κράτους μας», επεσήμανε. Αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η δημόσια διοίκηση της Κύπρου θα είναι η ατμομηχανή της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «όπως ανταποκριθήκαμε με επιτυχία το 2012, θα το πράξουμε και τώρα.

«Εξάλλου, πραγματικά πιστεύω ότι το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Κι είμαι βέβαιος, όπως κάθε μεγάλη πρόκληση, έτσι και σε αυτή την εθνική αποστολή οι αξιωματούχοι, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, μαζί φυσικά με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό, θα υπερβούν εαυτόν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», τόνισε.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αντζουλή, Κυριάκος Αντζουλής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το βιβλίο του Κυπριανού Λούη αποτελεί «ένα πόνημα ιδιαίτερα προσεγμένο και με πρωτοφανή οργάνωση στη δομή και το περιεχόμενό του».

Τόνισε, ακόμη, ότι «η ιστορική αναδρομή στο σύστημα δημόσιας διοίκησης της Κύπρου από την εποχή της Οθωμανοκρατίας μέχρι και σήμερα, η αναφορά σε σημαντικούς σταθμούς και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που είχε επιφέρει η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομική κρίση και η περίοδος των μνημονίων, αλλά και η ανάγκη για έναν στρατηγικό σχεδιασμό μπροστά στην πρόκληση της ψηφιακής διακυβέρνησης, για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε έναν επιστημονικό τόμο».

Στην παρουσίαση του βιβλίου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ Γιώργος Κέντας, αναφέρθηκε στους σημαντικότερους σταθμούς που διαμόρφωσαν και αναδιαμόρφωσαν τη λειτουργία της κυπριακής δημόσιας διοίκησης, όπως η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, τα γεγονότα του 1963-1964, η τουρκική εισβολή του 1974, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η ένταξή της στην Ευρωζώνη το 2008, η οικονομική κρίση του 2012-13, η πρόσφατη υγειονομική κρίση και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ο Δρ Ανδρέας Κίρλαππος, Ακαδημαϊκός Συντονιστής και Λέκτορας στη Σχολή Επιχειρήσεων του Larnaca College, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το κύριο επιχείρημα του συγγραφέα είναι πως «η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα για την κυπριακή δημόσια διοίκηση σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας των υφιστάμενων πιέσεων για εκσυγχρονισμό και αύξηση της αποτελεσματικότητας». «Έγιναν και γίνονται αλλαγές, αλλά, όπως δείχνουν οι πρόσφατες εμπειρίες, θα πρέπει να αναμένουμε πρόσθετες πιέσεις. Θα πρέπει επίσης να αναμένουμε ότι η αντίσταση στην ορθολογική αλλαγή θα παραμείνει», επεσήμανε.

Στην αντιφώνησή του, ο συγγραφέας, Κυπριανός Λούης, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, σε όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου του και στην οικογένειά του.

ΚΥΠΕ