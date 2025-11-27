Χοντραίνει ο πόλεμος με επίκεντρο τις Κεντρικές Φυλακές και τις αποκαλύψεις κρατούμενης για τη μεταφορά της για αρκετές ώρες σε γραφείο των Φυλακών την περίοδο προ του 2022. Άμεση ήταν η αντίδραση της πρώην διευθύντριας των Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους και της πρώην ανώτερης λειτουργού, Αθηνάς Δημητρίου, για το ζήτημα. Αν και δεν αναφερόταν στα δημοσιεύματα ότι οι ισχυρισμοί της κρατούμενης αφορούσαν την περίοδο που διοικούσαν αυτές τις Φυλακές, και οι δύο απορρίπτουν τα όσα βλέπουν το φως και κάνουν λόγο για διαρροές και αντίποινα λόγω της καταγγελίας τους κατά αξιωματικού της Αστυνομίας.

Το νέο ξέσπασμα των δύο πρώην διευθυντικών στελεχών των Φυλακών, ήρθε μετά την αποκάλυψη του περιεχομένου καταγγελίας κρατούμενης σε ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου. Σύμφωνα με την καταγγελία, την περίοδο που οι Φυλακές διοικούνταν από τις Αριστοτέλους και Δημητρίου, αυτή μεταφερόταν με οδηγίες από άτομο που κατονομάζει, σε συγκεκριμένο γραφείο σε ώρες που η πτέρυγα ήταν κλειστή και οι κρατούμενοι περιορισμένοι στα κελιά τους. Η κρατούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έδωσε κάτω από άκρα μυστικότητα γραπτή κατάθεση, που διήρκησε αρκετό χρονικό διάστημα, στην οποία αναφέρεται σε ισχυρισμούς που αφορούν ειδική μεταχείριση που ετύγχανε στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα, η κρατούμενη, έδωσε τρεις συνολικά διαδοχικές καταθέσεις και αναφέρθηκε με λεπτομέρεια για τα όσα συνέβαιναν στον χώρο των Φυλακών. Η ίδια, όπως υποστηρίζει, μεταφερόταν από τη γυναικεία πτέρυγα, όπου κρατείτο, σε συγκεκριμένο γραφείο στο οποίο παρέμενε για αρκετές ώρες, ακόμη και μετά που έκλειναν οι πτέρυγες για το βράδυ, μέχρι και τις πρωινές ώρες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς των Φυλακών, οι πτέρυγες κλείνουν για τους κρατούμενους στις 9 το βράδυ ή 10 όταν είναι Σαββατοκυρίακο, ενώ αυτή φέρεται να παρέμενε εκτός πτέρυγας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τη μεταφορά και την πολύωρη παραμονή της εκτός πτέρυγας, αναφερόταν πάντα ο ίδιος λόγος.

Για τη διερεύνηση αυτής της καταγγελίας έχουν παραληφθεί ως τεκμήρια διάφορα έγγραφα των Φυλακών, όπως ημερολόγια και βιβλία, τα οποία και εξετάζονται, ενώ άρχισε η λήψη καταθέσεων από μέλη του προσωπικού που γνώριζαν για τα τεκταινόμενα αλλά δεν ομιλούσαν. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού προ ολίγων ημερών έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση της κρατούμενης και αρκετά μέλη του προσωπικού θα κληθούν να δώσουν μαρτυρία για τα όσα γνώριζαν. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κρατούμενη μετά την κατάθεσή της προς ανακριτές, τέθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και μετακινήθηκε εκτός Φυλακών για ευνόητους λόγους. Σημειώνεται ότι η κρατούμενη αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβαιναν εντός Φυλακών και όχι εκτός, ενώ στη συνέχεια δίνει λεπτομέρειες για τα όσα ακολούθησαν μετά την αποφυλάκισή της μέχρι και την επιστροφή της στις Φυλακές με νέα καταδίκη.

Οι ανακριτές αξιολογούν και επιχειρούν να στοιχειοθετήσουν ένα προς ένα τα όσα περιγράφει η κρατούμενη με πάσα λεπτομέρεια, ενώ φέρεται να υπάρχει και μαρτυρία από πρώην μέλος των Φυλακών που είχε προβεί παλαιότερα σε σχετική καταγγελία αλλά δεν προχώρησε.

Ομοβροντία αντιδράσεων με αιχμές

Τόσο η Άννα Αριστοτέλους όσο και η Αθηνά Δημητρίου αντέδρασαν άμεσα στις πληροφορίες σε σχέση με την κρατούμενη και μέσω ανακοινώσεων των δικηγόρων τους απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της, αποδίδοντας την εξέλιξη ως αντίποινα για την καταγγελία που υπέβαλαν το 2022 σε βάρος αξιωματικού της Αστυνομίας.

Ο δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης, αφού αναφέρεται στα δημοσιεύματα περί μεταφοράς κρατουμένης εκτός Κεντρικών Φυλακών διά ανάρμοστες πράξεις, κατά την περίοδο που διευθύντρια των Φυλακών ήταν η πελάτιδά του, Άννα Αριστοτέλους, τονίζει ότι ουδέποτε περιήλθε εις γνώσιν της ένα τέτοιο συμβάν, ουδέποτε θα επέτρεπε εν γνώσιν της να ελάμβανε χώρα ένα τέτοιο συμβάν και εν πάση περιπτώσει απορρίπτει κατηγορηματικά και απερίφραστα τέτοιες ενέργειες. «Η πελάτιδά μου παρακολουθεί έκπληκτη τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στις οποίες αναφέρονται και οι Φυλακές, η ίδια δε ουδεμία ανάμιξη επιθυμεί όπως έχει σε αυτές, ανεξάρτητα εάν ενδεχομένως κάποιοι, για δικούς τους σκοπούς, εντέχνως, προσπαθούν να την μπλέξουν και κατ’ αυτό τον τρόπον να την πλήξουν», αναφέρει. Ο κ. Τριανταφυλλίδης επαναλαμβάνει ότι η πελάτιδά του, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυπριακή Δικαιοσύνη και θα προστατεύσει διά παντός νομίμου μέσου, τα νομικά της δικαιώματα μέχρι τέλους.

Πιο αιχμηρή ήταν η ανακοίνωση της δικηγόρου, Λητώς Καριόλου, που εκπροσωπεί την Αθηνά Δημητρίου, η οποία αναφέρεται περί νέων αντιποίνων και απόπειρας υπονόμευσης της αξιοπιστίας και ακεραιότητάς της μέσω «μεθοδευμένων δημοσιευμάτων που βασίζονται σε νέα κύματα επιλεκτικών διαρροών προς εξυπηρέτηση άλλων σκοπών». Υποστηρίζει ότι οι νέες «αποκαλύψεις» αφορούν ανυπόστατους ισχυρισμούς που έχουν ήδη διερευνηθεί από τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη το 2022, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν προέκυπτε οτιδήποτε μεμπτό εις βάρος της. Καλεί μάλιστα τη Νομική Υπηρεσία να δημοσιοποιήσει το πόρισμα «για να λάμψει η αλήθεια».

Η δικηγόρος της κ. Δημητρίου επαναφέρει τις μαρτυρίες καταδίκων που ισχυρίζονται ότι η κρατούμενη εξέφραζε την πρόθεση συνεργασίας με τους ανακριτές και να προβεί σε οτιδήποτε της ζητηθεί, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη μεταχείριση στις εκκρεμείς υποθέσεις της. Στην ανακοίνωση τονίζεται, επίσης, ότι η κρατούμενη ουδέποτε μεταφέρθηκε εκτός Φυλακών και τονίζει ότι η συστηματική στοχοποίηση ενός προσώπου λόγω προηγούμενων καταγγελιών διαφθοράς, καθώς και η εργαλειοποίηση της ποινικής διαδικασίας για άσκηση πίεσης, αποτελούν πρακτικές ασύμβατες με το κράτος δικαίου.