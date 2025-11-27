Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/11, γύρω στις 3:00, στην περιοχή Παραμύθας, όταν ομάδα λαθροθηρών αγνόησε σήμα για να σταματήσει από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λαθροθήρες φέρονται να πυροβόλησαν, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσαν με το όχημά τους στο υπηρεσιακό όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφεραν να διαφύγουν.

Τα μέλη της Θήρας αναγνώρισαν τους υπόπτους και η Αστυνομία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης. Οι δράστες καταζητούνται.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν δεν έφερε πινακίδες εγγραφής, ενώ η περιοχή όπου εντοπίστηκαν ήταν απομονωμένη.