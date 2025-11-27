Με την κατάθεση τριών «αστυνομικών» του κατοχικού καθεστώτος συνεχίστηκε ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Τρικώμου η «δίκη» των δύο Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι «κατηγορούνται» για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διαδικασία της Πέμπτης κατέθεσαν τρία μέλη της «αστυνομίας» αναφορικά με τις «κατηγορίες» που αντιμετωπίζουν οι δύο Ε/κ, ενώ έγινε αναφορά και στην εμπλοκή κτηματομεσίτη στην εν λόγω υπόθεση.

Η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» ορίστηκε να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 13:30.

ΚΥΠΕ