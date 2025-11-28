Ωτοβελονισμός, Su Jok, ηλεκτροβελονισμός, τεχνικές λέιζερ και κινεζική βοταναλογία εισάγονται και επίσημα στην Κύπρο μέσω πρότασης νόμου που βρίσκεται ήδη ενώπιον της επιτροπής Υγείας της Βουλής.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη ρύθμιση της φυσικοπαθητικής και του παραδοσιακού βελονισμού/ηλεκτροβελονισμού, και η ψήφισή της σε νόμο, θα καλύψει έναν τομέα ο οποίος μέχρι σήμερα δεν διέθετε σαφή νομική κατοχύρωση.

Το κείμενο του προτεινόμενου νόμου, περιλαμβάνει αναλυτικούς ορισμούς όλων των μεθόδων βελονισμού που εφαρμόζονται στην Κύπρο, από τις κλασικές τεχνικές της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής μέχρι πιο σύγχρονες ενεργειακές και ηλεκτροθεραπευτικές πρακτικές.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται ο ωτοβελονισμός, ο κρανιοβελονισμός, η μέθοδος Su Jok, ο ηλεκτροβελονισμός, η εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών και οι τεχνικές λέιζερ, καθώς και η κινεζική βοτανολογία και η διατροφική υποστήριξη.

Πέραν του βελονισμού, η πρόταση νόμου περιγράφει εκτενώς τη φυσικοπαθητική ως σύστημα εναλλακτικής ολιστικής ιατρικής, περιλαμβάνοντας μια σειρά θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως η βοτανοθεραπεία, η ορθομοριακή διατροφή, οι τεχνικές manual therapy, οι ηλεκτροενεργειακές μέθοδοι, η αρωματοθεραπεία και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του τρόπου ζωής και της λειτουργικότητας του ατόμου.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης νόμου αποτελεί η σύσταση του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικοπαθητικών και Βελονιστών, ενός πενταμελούς οργάνου που θα αναλάβει την εποπτεία του επαγγέλματος.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται, η τήρηση επίσημων Μητρώων, η αξιολόγηση προσόντων και η έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος, η αδειοδότηση κλινικών και θεραπευτηρίων, καθώς και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Η θητεία των μελών ορίζεται πενταετής και η σύνθεση περιλαμβάνει εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, δύο επαγγελματίες του κλάδου και εκπρόσωπο του αντίστοιχου Συλλόγου.

Η εγγραφή στα Μητρώα θα είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος και συνοδεύεται από συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, και όπως προβλέπει η πρόταση νόμου, θα απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος ή αναγνωρισμένο δίπλωμα, ενώ για τον βελονισμό προβλέπεται πρακτική άσκηση 800 – 1.000 ωρών σε αναγνωρισμένο κέντρο.

Επιπλέον απαιτείται να έχει συμπληρωθεί το 21ο έτος, να μην υπάρχει ποινικό μητρώο για αδικήματα ηθικής αισχρότητας και να υπάρχει επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα ανανεώνεται ετησίως με αντίστοιχο τέλος, ενώ ο Έφορος θα τηρεί τα στοιχεία και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά εγγραφής.

Για τη λειτουργία κλινικών ή κέντρων φυσικοπαθητικής και βελονισμού θα απαιτείται ξεχωριστή άδεια, ενώ ακόμη και η εθελοντική παροχή υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου. Προβλέπεται επίσης διαδικασία αναγνώρισης προσόντων για επαγγελματίες από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το πειθαρχικό πλαίσιο περιλαμβάνει συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου και διαδικασίες διερεύνησης παραβάσεων, με δυνατότητα επιβολής κυρώσεων που εκτείνονται από προειδοποίηση έως και οριστική διαγραφή από τα Μητρώα. Παρέχεται επίσης πρόνοια για την αντιμετώπιση περιστατικών παραπλανητικής ή επικίνδυνης άσκησης επαγγέλματος.

Η πρόταση νόμου προβλέπει ακόμη τη σύσταση Παγκύπριου Συλλόγου Εγγεγραμμένων Φυσικοπαθητικών και Βελονιστών/Ηλεκτροβελονιστών, ο οποίος θα εκπροσωπεί θεσμικά τους επαγγελματίες, θα καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας και θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο Εγγραφής.

Η πρόταση νόμου ετοιμάστηκε μετά από αίτημα των ίδιων των επαγγελματιών, οι οποίοι πρόσφατα και τοποθετούμενοι ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, υποστήριξαν ότι η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου αφήνει ανοικτή την είσοδο σε άτομα μη προσοντούχα τα οποία εξυπηρετούν ανυποψίαστους πολίτες, με όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν για την υγεια τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου πάντως, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί και επίσημα.