Απρόσμενη ήταν η εικόνα που αντίκρισαν το πρωί οι κάτοικοι στη Λεωφόρο Τσερίου, όταν διαπίστωσαν ότι η πρόσβαση προς και από το σπίτι τους είχε αποκλειστεί πλήρως λόγω εργασιών για δημόσια έργα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που εξασφάλισε το philenews, οι κάτοικοι έχουν αποκλειστεί στην κυριολεξία από τον δρόμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα στη λεωφόρο Τσερίου, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν τον Νοέμβριο του 2026.

Μάλιστα όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, η κάτοικος της συγκεκριμένης οικίας σημειώνει ότι «αν τύχει οτιδήποτε δεν έχουμε καμία έξοδο». Η μόνη είσοδος και έξοδος από το σπίτι, όπως θα δείτε, εκτελείται από μια σιδερένια πλατφόρμα την οποία «μπλόκαραν» και αυτή σήμερα το πρωί, με μεγάλους όγκους από χώμα, ενώ σε κοντινή απόσταση εκτελούνται χωματουργικές εργασίες.

Το philenews επικοινώνησε με κάτοικο της περιοχής που επηρεάζεται άμεσα, η οποία περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Όπως ανέφερε, χθες κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά ενός ατόμου στο Νοσοκομείο, σημειώνοντας πως αν το περιστατικό συνέβαινε σήμερα, η μετακίνηση θα ήταν πρακτικά αδύνατη. Η ίδια ζήτησε εξηγήσεις από τους εργάτες για την απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων χώματος μπροστά από το σπίτι της, λαμβάνοντας την απάντηση ότι «δεν έχει κάπου αλλού να ξεφορτώσουμε κυρία»

Δείτε το βίντεο: